La visite de Xi Jinping en Europe cette semaine l'a emmené de France vers la Serbie puis vers la Hongrie. Dans l'hexagone, Emmanuel Macron a fait voyager son hôte entre Paris et les Hautes-Pyrénées. La portée de ce genre de périple est toujours compliquée à cerner. Les grandes ambitions sont plus difficiles à concrétiser que les petites avancées.

Avec un brin de cynisme et une once de mauvaise foi, le dessin de la semaine met le doigt sur l'une des bonnes nouvelles de la semaine : un répit pour les exportations de cognac vers la Chine. L'action Rémy Cointreau a même terminé la séance de lundi en hausse de 6%. La Chine a en effet lancé une enquête antidumping sur le cognac importé de l'Union européenne, une mesure qui semble viser principalement la France. Il se murmure que la décision a été prise après les rumeurs de projet de surtaxe européenne sur les véhicules électriques made in China.

La Chine a importé pour 1,57 milliard de dollars de spiritueux issus de la distillation du vin de raisin sur les 11 premiers mois de 2023, dont 99,8% en provenance de France, selon les données des douanes chinoises. Des produits qui concurrencent la douzaine de producteurs locaux de brandy.

Parmi les entreprises exposées, Remy Cointreau est en première ligne car elle tire la majeure partie de ses revenus du cognac, notamment grâce au marché chinois. Le groupe, notamment connu pour sa marque Remy Martin, a réalisé 30% de son chiffre d'affaires en Chine au cours de l'exercice 2022/2023 clos fin mars.

Pernod Ricard a dégagé environ 10% de ses revenus, soit 1,21 Md€, sur le marché chinois en 2022/2023. Les marques de cognac comme Martell représentent la majeure partie des ventes de Pernod dans le pays, qui vend également du whisky.

Diageo réalise environ 3% de ses revenus annuels en Chine, mais n'a pas de marque de cognac en propre. La société est toutefois exposée indirectement à hauteur de 2 à 3% via sa participation dans une coentreprise avec le géant du luxe LVMH. La maison-mère de Louis Vuitton dégage environ 7,7% de son chiffre d'affaires dans les vins et spiritueux, dont une partie dans le cognac via Hennessy.

Davide Campari a une exposition récente à la Chine, après le rachat de la marque française de cognac Courvoisier, laquelle réalise environ 9% de ses revenus dans le pays.

Dans un registre plus global, Xi Jinping s'est dit ouvert à de nouvelles discussions à haut niveau sur les désaccords commerciaux, mais a rejeté l'idée de surcapacités de production en Chine. Plusieurs accords ont par ailleurs été signés dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de la finance ou des transports.