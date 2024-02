Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exprimé mercredi l'espoir d'un accord pour la libération des Israéliens enlevés par le Hamas en échange d'une pause prolongée dans la guerre à Gaza.

"Il y a beaucoup de travail à faire, mais nous sommes très concentrés sur ce travail, et nous espérons pouvoir reprendre la libération des otages qui a été interrompue", a déclaré M. Blinken aux journalistes au début de sa réunion à Jérusalem avec le président israélien Isaac Herzog.

Le plus haut diplomate américain avait auparavant rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et discuté d'une contre-proposition du Hamas à une proposition de cessez-le-feu élaborée par les chefs des services d'espionnage américains et israéliens et remise au groupe militant la semaine dernière par les médiateurs qatariens et égyptiens.

D'autres responsables israéliens, tels que le ministre de la défense Yoav Gallant et le directeur du Mossad David Barnea, ont également participé à la réunion, selon une vidéo du début de la réunion publiée par le bureau de M. Netanyahu.

Le plus haut diplomate américain a mené une intense navette diplomatique, sillonnant le Moyen-Orient mardi lors de sa cinquième visite dans la région depuis l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre, et rencontrant les dirigeants de l'Égypte et du Qatar, deux pays médiateurs dans les négociations sur les otages avec le Hamas.

M. Blinken et d'autres hauts fonctionnaires américains considèrent que la conclusion d'un accord sur la libération des otages restants en échange d'une pause prolongée dans la guerre entre Israël et le Hamas est la meilleure façon d'ouvrir la voie à des pourparlers visant à obtenir une intégration plus large d'Israël dans la région, y compris une normalisation de ses liens avec l'Arabie saoudite.

Les discussions sur la structure de Gaza à la fin de la guerre, sur la manière dont l'Autorité palestinienne - qui exerce une autonomie limitée dans certaines zones de la Cisjordanie occupée - doit être réformée pour pouvoir gouverner l'enclave densément peuplée et sur l'identification d'une voie pour un État palestinien sont autant de variables dans la même équation, selon les responsables américains.

L'acheminement d'une plus grande quantité d'aide humanitaire à Gaza et sa distribution à ceux qui en ont besoin dépendent également de la fin des combats.

M. Blinken a déclaré à M. Herzog qu'il lui ferait part de ce qu'il avait entendu lors de sa réunion avec des responsables saoudiens, égyptiens et qataris sur l'intégration plus large d'Israël dans la région.

"Je suis convaincu qu'un avenir très positif et très puissant est possible, qui intègre véritablement Israël dans la région et réponde à ses besoins les plus profonds en matière de sécurité, afin qu'il puisse vivre en paix et dans une véritable sécurité, et qu'il réponde également aux aspirations du peuple palestinien", a déclaré M. Blinken.

"Vous pouvez voir cette équation très clairement, et elle n'a été que renforcée par mes visites à nos amis et partenaires dans la région.