En Italie, les entrepreneurs ont le blues

Milan (awp/afp) - Inquiets du ralentissement de l'économie et du manque de vision industrielle de la coalition populiste au pouvoir, les entrepreneurs italiens ont le moral en berne, même s'ils espèrent une prise de conscience de l'exécutif.

L'indice de confiance des entreprises a reculé de 102,5 à 101,1 en novembre, signant son cinquième mois consécutif de baisse et atteignant son niveau le plus bas depuis décembre 2016.

Chez les consommateurs, la confiance a aussi reculé, de 116,5 à 114,8 en novembre, son plus bas depuis la formation du gouvernement populiste début juin.

"Les données de l'Istat reflètent fidèlement l'état d'esprit des entrepreneurs, le sentiment de méfiance est important, même si en tant qu'entrepreneur, nous devons toujours aller de l'avant", explique à l'AFP Fabio De Felice, fondateur et dirigeant de la société Protom, qui offre des services de consulting et d'ingénierie avancée.

"Malheureusement, les signaux ne sont pas très encourageants. Le problème le plus important est l'absence d'une vision à moyen terme. (Le gouvernement) fonctionne avec des annonces" qui "changent en fonction des heures", déplore-t-il.

"Cette absence de stabilité ne nous permet pas d'organiser nos investissements et de prévoir notre stratégie", souligne l'entrepreneur de 47 ans, basé à Naples, dans le sud de l'Italie.

Logique d'assistance

"Nous voudrions moins d'annonces, de batailles, de démonstrations de force mais plus une vision industrielle pour l'Italie", troisième économie de la zone euro et deuxième pays manufacturier européen, ajoute-t-il.

Président des industriels de la région de Brescia, dans le nord du pays, Giuseppe Pasini souligne, lui aussi, que "les entrepreneurs sont préoccupés", alors que certains "voient leurs commandes chuter".

L'inquiétude vient d'une part du "ralentissement de la croissance dans la zone euro, liée notamment à la politique protectionniste mise en oeuvre par (le président américain) Donald Trump".

Et d'autre part de la loi de finances conçue par la coalition au pouvoir, formée de la Ligue (extrême droite) et du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), qui "ne va pas dans le sens de la croissance mais a plutôt une logique d'assistance", avec la mise en oeuvre d'un revenu de citoyenneté destiné aux plus démunis, note M. Pasini.

Dans la région de Brescia, le ralentissement s'est déjà fait sentir. Le chiffre d'affaires de deux des secteurs les plus importants de cette région très industrialisée, la métallurgie et la mécanique, a diminué respectivement de 4,6% et de 4,4% au troisième trimestre.

Dans le même temps, le PIB national est resté stable, marquant une pause après plus de trois ans de croissance.

Le gouvernement, qui a aussi agacé les entrepreneurs en rendant plus difficiles le renouvellement des CDD et les licenciements, table sur une croissance de 1,5% l'an prochain. Mais cette prévision est jugée irréaliste tant par la Commission européenne, qui bataille avec Rome au sujet de son budget expansionniste, que des institutions internationales ou des économistes.

Dernier de la zone euro

"L'Italie aura du mal à arriver à 1% de croissance", et sera ainsi "de nouveau le pays qui croît le moins dans la zone euro", alors qu'elle était "repartie ces deux dernières années", déplore M. Pasini, qui dirige le groupe sidérurgique Feralpi.

Il estime essentiel que le gouvernement change donc de cap, se disant "confiant que la communauté européenne réussisse à le pousser à faire un budget davantage orienté vers la croissance".

Rome, jusqu'ici inflexible, semble désormais disposé, dans une certaine mesure, à modifier son budget 2019 afin d'éviter un bras de fer avec Bruxelles mais, surtout, pour réduire les tensions sur les marchés financiers.

Le gouvernement est en train de recalculer les dépenses sociales (départ en retraite facilité, revenu de citoyenneté...) et pourrait réallouer certaines ressources.

M. Pasini voit d'un bon oeil le fait que le gouvernement réfléchisse à relancer le plan Industrie 4.0, qui aidait les entreprises à se moderniser et passé d'abord en partie à la trappe, et à mettre en place des dégrèvements pour les entreprises embauchant des chômeurs.

M. De Felice appelle, lui aussi, à ce que le gouvernement accorde "une plus grande attention aux investissements, aux infrastructures et aux entreprises: en faisant cela, tout se remet en mouvement", car "les entreprises sont le moteur de tout, de l'économie, de la consommation, de l'emploi".

afp/rp