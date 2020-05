En Marche : La France et l'Allemagne proposent un plan de relance européen de 500 milliards d'euros

Très tôt dans la crise, l'Union européenne a mis en place des solutions inédites, dans leur rapidité comme dans leur ampleur, en termes de solidarité et de soutien économique aux travailleurs, aux emplois et aux entreprises.

Aujourd'hui, la France et l'Allemagne proposent une réponse européenne qui s'appuie sur deux principes : la solidarité européenne entre ses membres et la souveraineté européenne à l'extérieur. Elle repose sur 4 piliers.

Donner la priorité à l'Europe de la santé

L'objectif est de mettre en place des stocks communs de masques et de tests, des capacités d'achat et de production communes ou coordonnées pour les traitements et les vaccins, de plans de prévention des épidémies, de méthodes communes pour recenser et identifier les cas.

Construire la solidarité par la création d'un Fonds de relance

La France et l'Allemagne soutiennent la création d'un fonds de relance au sein du cadre financier pluriannuel pour mettre en œuvre la solidarité européenne dans la réponse à la crise du Covid-19.

Doté de 500 milliards d'euros financés par de la dette émise par la Commission européenne, il permettra de financer des dépenses budgétaires prioritaires dans les pays et régions européennes les plus affectés.

Accélérer la transition écologique et numérique

Le Président l'a rappelé, cette crise que nous traversons ne doit pas remettre en cause les priorités que l'Europe s'était données.

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont ainsi réaffirmé leur volonté d'accélérer la transition écologique et numérique pour l'Europe, notamment par des engagements et conditions en matière de climat, d'environnement et de biodiversité.

Accroître la souveraineté économique et industrielle de l'Union européenne

Enfin, le dernier axe de cette initiative franco-allemande concerne le renforcement de la souveraineté économique de l'Union européenne, notamment en matière industrielle, ainsi que du marché intérieur.

Le redémarrage de l'économie européenne passera entre autres par la réduction de sa dépendance dans les secteurs stratégiques, que ce soit en matière de relocalisation des chaînes de valeur ou de contrôle des investissements dans les entreprises. Les règles en matière de concurrence devront également être modernisées pour soutenir cette stratégie industrielle de souveraineté.