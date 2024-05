Des manifestants et un millier de renforts de la police française jouaient au "jeu du chat et de la souris" en Nouvelle-Calédonie, avant l'arrivée du président français Emmanuel Macron, après les pires émeutes en 40 ans dans ce territoire français, ont déclaré mercredi des groupes indépendantistes.

Le haut-commissariat de France a déclaré que M. Macron serait accompagné des ministres de la Défense et de l'Intérieur pour les entretiens de jeudi, et qu'une centaine de membres du GIGN (Groupement d'intervention tactique d'élite) ont été déployés en Nouvelle-Calédonie.

Plus de 1 000 renforts de sécurité français sont sur le terrain, quelque 90 barricades ont été levées sur les routes et la nuit a été plus calme malgré deux incendies à Nouméa, a indiqué le haut-commissariat mercredi. Une vingtaine d'arrestations ont eu lieu hier, et 280 émeutiers ont été arrêtés au cours de la semaine écoulée.

Jimmy Naouna, du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) de Nouvelle-Calédonie, a déclaré que le parti politique indépendantiste avait appelé les manifestants à enlever les barrages routiers, qui limitent la circulation et l'approvisionnement en nourriture dans la capitale Nouméa, mais qu'ils continuent d'apparaître pendant la nuit.

"Les forces de police se déplacent pour enlever ces barricades, mais les jeunes les remettent en place juste après, c'est presque le jeu du chat et de la souris. Nous verrons ce qui se passera lorsque Macron arrivera", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Reuters.

Le FLNKS, le parti du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, souhaite que Paris abandonne une réforme électorale qui a déclenché des émeutes il y a une semaine et qui ont fait six morts. Certains dirigeants craignent que le changement ne dilue le vote des autochtones kanaks, qui représentent 40 % de la population.

"Nous espérons que s'il se rend en Kanaky, il annoncera fermement qu'il retire ce projet de loi électorale, mais s'il vient ici par provocation, cela pourrait mal tourner", a déclaré M. Naouna, en utilisant le nom autochtone de l'île.

M. Macron rencontrera des élus et des représentants locaux jeudi pour une journée de discussions axées sur la politique et la reconstruction de l'île, ont indiqué ses collaborateurs.

L'île est située à plus de 16 000 km de la France métropolitaine et à environ 1 500 km à l'est de l'Australie.

Plus d'une centaine de touristes étrangers ont été évacués sur des vols affrétés par les gouvernements australien et néo-zélandais mardi, l'aéroport de Nouvelle-Calédonie restant fermé aux vols commerciaux. Le département d'État américain a indiqué qu'un citoyen américain faisait partie des personnes évacuées vers Brisbane.

Le ministre australien du Pacifique, Pat Conroy, a déclaré que 84 Australiens avaient été évacués et que 200 autres Australiens cherchant à partir restaient en Nouvelle-Calédonie.

Le gouvernement français organise les vols d'évacuation de mercredi vers l'Australie. Les diplomates australiens "travaillent d'arrache-pied pour s'assurer que le plus grand nombre possible d'Australiens soient à bord de ces vols", a-t-il ajouté.

La France a annexé la Nouvelle-Calédonie en 1853 et lui a donné le statut de territoire d'outre-mer en 1946. La Nouvelle-Calédonie est le troisième producteur mondial de nickel, mais le secteur est en crise et un habitant sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté.