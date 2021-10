En Russie, un mariage royal pour la première fois depuis 1917

SAINT-PÉTERSBOURG, 1er octobre (Reuters) - Un descendant de la famille impériale russe, le grand-duc George Mikhaïlovitch Romanov, a épousé vendredi sa fiancée italienne à Saint-Pétersbourg, théâtre du premier mariage royal sur le sol russe depuis l'époque tsariste.

Le descendant des Romanov, qui est âgé de 40 ans, s'est uni à Victoria Romanovna, anciennement Rebecca Virginia Bettarini, 39 ans, en la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, ancienne capitale impériale.

Des centaines d'invités ont assisté à la cérémonie orthodoxe, dont la mère du marié, la Grande-Duchesse Maria Vladimirovna de Russie, prétendante au trône impérial de Russie, et des membres des familles royales européennes.

La mariée, qui s'est convertie à la religion orthodoxe en 2020, devenant Victoria Romanovna, a été conduite à l'autel par son père, le diplomate italien Roberto Bettarini.

L'arrière-grand-père de George Mikhaïlovitch, le grand-duc Cyrille Vladimirovitch, avait fui la Russie pendant la révolution de 1917 pour se réfugier en Finlande avant de s'installer avec sa famille en Allemagne puis en France, dans le village breton de Saint-Briac, près de Dinard (Ille-et-Vilaine).

Diplômé d'Oxford, George Mikhaïlovitch Romanov est né à Madrid et a passé presque toute sa vie en France et en Espagne. Il s'était rendu en Russie pour la première fois en 1992 et s'est installé à Moscou en 2019.

La dynastie Romanov a régné sur la Russie pendant plus de 300 ans avant que le tsar Nicolas II n'abdique à la suite de la révolution de février 1917. (Reportage Maria Vasilyeva, rédigé par Alexander Marrow; version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)