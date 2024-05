Genève (awp) - Environ 18 milliards de francs suisses d'actifs gérés par des banques devraient être légués en Suisse cette année. Ce chiffre devrait atteindre entre 2000 et 3000 milliards de dollars à l'échelle mondiale, selon une étude du cabinet d'audit Ernest & Young (EY) publiée mercredi.

EY estime qu'en Suisse les plus de 65 ans détiennent plus de 30% de leurs actifs dans des établissements financiers. "En supposant un taux de mortalité légèrement supérieur à 4%, il en résulte un transfert de fortune entre les clients actuels des banques et leurs héritiers de plus de 18 milliards de francs suisses suisses et ce, de manière récurrente chaque année, avec une tendance à la hausse", explique le cabinet, dont le siège se trouve à Londres.

Les héritages à venir de la génération des baby-boomers représentent "le plus grand transfert de fortune de l'histoire financière mondiale", souligne l'étude, en ajoutant que cela ne sera pas sans conséquence pour les banques suisses.

"Il sera décisif pour les gestionnaires de fortune de conserver ce volume de clients. Remplacer cette activité par de nouveaux clients représentera un défi de taille, notamment pour les banques privées établies", a déclaré sur ce point Olaf Toepfer, fondateur et directeur du Centre global pour la gestion de patrimoine d'EY.

Selon ses calculs, le cabinet s'attend à ce que 18'000 milliards de dollars soient légués dans le monde d'ici 2030. "Cela correspond approximativement au produit intérieur brut annuel de la Chine", note-t-il. "En 2023 déjà, on comptait plus de clients privés devenus milliardaires grâce à des héritages que grâce à l'entrepreneuriat", ajoute-t-il.

lf/ol