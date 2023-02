En Turquie, la nuit est remplie de cris et de pleurs alors que les sauvetages après le tremblement de terre se poursuivent.

Le séisme de magnitude 7,8 a secoué les deux pays tôt lundi, renversant des immeubles d'habitation entiers, détruisant des hôpitaux et laissant des milliers de personnes blessées ou sans abri.

Le temps hivernal glacial a entravé les efforts de recherche de survivants dans la nuit de mardi à mercredi.

Sous un tas de décombres dans la province méridionale de Hatay, on pouvait entendre la voix d'une femme appelant à l'aide. À proximité, le corps d'un petit enfant gisait sans vie.

Pleurant sous la pluie, un habitant du quartier qui a donné son nom de Deniz se tordait les mains de désespoir.

"Ils font du bruit mais personne ne vient", a-t-il dit. "Nous sommes dévastés, nous sommes dévastés. Mon Dieu... Ils crient. Ils disent 'Sauvez-nous', mais nous ne pouvons pas les sauver. Comment allons-nous les sauver ? Il n'y a personne depuis le matin".

Les températures sont tombées près du point de congélation pendant la nuit, aggravant les conditions pour les personnes piégées sous les décombres ou laissées sans abri.

À Kahramanmaras, au nord de Hatay, des familles entières se sont rassemblées autour de feux et se sont enveloppées dans des couvertures pour rester au chaud.

"Nous avons à peine réussi à sortir de la maison", a déclaré Neset Guler, blotti autour du feu avec ses quatre enfants. "Notre situation est un désastre. Nous avons faim, nous avons soif. C'est misérable."

Le tremblement de terre, qui a été suivi d'une série de répliques, est le plus important enregistré dans le monde par l'U.S. Geological Survey depuis une secousse survenue dans la région reculée de l'Atlantique Sud en août 2021.

En Turquie, le bilan s'élève à 2 316 morts, a indiqué l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), ce qui en fait le tremblement de terre le plus meurtrier du pays depuis un séisme de magnitude similaire en 1999 qui avait fait plus de 17 000 morts. Plus de 13 000 personnes ont été blessées dans le tremblement de terre de lundi.

Au moins 1 444 personnes ont été tuées en Syrie et environ 3 500 blessées, selon les chiffres du gouvernement de Damas et des secouristes dans la région du nord-ouest contrôlée par les insurgés.

De mauvaises connexions Internet et des routes endommagées entre certaines des villes les plus touchées du sud de la Turquie, où vivent des millions de personnes, ont entravé les efforts d'évaluation et de traitement de l'impact.

Le président turc Tayyip Erdogan, qui se prépare à une élection difficile en mai, a qualifié le tremblement de terre de catastrophe historique et a déclaré que les autorités faisaient tout ce qu'elles pouvaient.

"Tout le monde s'investit corps et âme dans les efforts, bien que la saison hivernale, le temps froid et le tremblement de terre survenant pendant la nuit rendent les choses plus difficiles", a-t-il déclaré. Il a ajouté que 45 pays avaient proposé de participer aux efforts de recherche et de sauvetage.

Dans la ville turque d'Iskenderun, les sauveteurs ont escaladé un énorme tas de débris qui faisait autrefois partie de l'unité de soins intensifs d'un hôpital public, à la recherche de survivants. Les travailleurs de la santé ont fait ce qu'ils pouvaient pour soigner la nouvelle ruée de patients blessés.

"Nous avons un patient qui a été emmené en chirurgie mais nous ne savons pas ce qui s'est passé", a déclaré Tulin, une femme d'une trentaine d'années, debout à l'extérieur de l'hôpital, essuyant des larmes et priant.

En Syrie, les effets du tremblement de terre ont été aggravés par la destruction de plus de 11 ans de guerre civile.

Un haut responsable de l'aide humanitaire de l'ONU a déclaré que les pénuries de carburant et les rigueurs de l'hiver créaient également des obstacles à son intervention.

"L'infrastructure est endommagée, les routes que nous avions l'habitude d'utiliser pour le travail humanitaire sont endommagées, nous devons faire preuve de créativité pour atteindre les gens... mais nous travaillons dur", a déclaré le coordinateur résident de l'ONU, El-Mostafa Benlamlih, à Reuters dans une interview par liaison vidéo depuis Damas.

Dans la ville d'Alep, contrôlée par le gouvernement, des images diffusées sur Twitter ont montré deux bâtiments voisins s'effondrant l'un après l'autre, remplissant les rues de poussière.

Deux habitants de la ville, fortement endommagée par la guerre, ont déclaré que les bâtiments étaient tombés dans les heures qui ont suivi le séisme, qui a été ressenti jusqu'à Chypre et au Liban.

Raed al-Saleh, des Casques blancs syriens, un service de sauvetage dans le territoire tenu par les rebelles, connu pour tirer les gens des ruines des bâtiments détruits par les frappes aériennes, a déclaré qu'ils étaient dans "une course contre la montre pour sauver la vie de ceux qui sont sous les décombres".