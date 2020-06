Bourse de Paris : En apesanteur

Les bourses ont poursuivi hier leur ascension, avec des gains XXL en Europe, à l'image d'un CAC40 qui s'est à nouveau hissé à 5000 points, pour ne plus perdre que 16% depuis le début de l'année et 4% sur un an. Les investisseurs se ruent sur les valeurs en solde, ou du moins sur les valeurs qui ont le plus souffert lors de l'effondrement des cours durant l'hiver. Le S&P500 ou le Nikkei ne perdent plus que 5% sur leurs niveaux du 1er janvier.

A ce stade, les valeurs défensives sont encore largement gagnantes en 2020, même si elles sont délaissées ces derniers jours. On peut lire çà et là qu'elles "manquent le rebond". C'est vrai. Mais il reste encore du chemin à parcourir pour que les valeurs à effet de levier les rattrapent. Illustration avec l'entreprise de diagnostic italienne DiaSorin, le vilain petit canard de la semaine en Europe, qui a perdu 9% en cinq séances. Le titre s'adjuge encore 55% depuis le 1er janvier. A l'inverse, Airbus et ses 12% de gains sur 5 jours en est toujours à -47% depuis le 1er janvier. Il est intéressant de noter qu'un secteur se distingue en étant dans le vert depuis le début de l'année ET en profitant du rebond : les nouveaux acteurs du paiement, avec des hausses à deux chiffres sur les deux tableaux pour Adyen, Worldline et Nexi.

Tout va donc très vite en ce moment, trop vite parfois. Les essais cliniques en sont une excellente illustration. Le temps de la recherche médicale n'est pas celui du monde économique et encore moins celui du monde médiatique. On lit tellement d'âneries depuis le mois de février jusque dans les grandes publications ! Le développement d'un traitement ou d'un vaccin est un processus long et complexe qui nécessite de la sérénité et de la prise de recul. L'exemple de l'hydroxychloroquine et de ses derniers rebondissements se passe de commentaires, dans les deux sens d'ailleurs. Et c'est encore pire quand les hommes politiques s'improvisent distributeurs de bons points envers l'un ou l'autre des candidats.

Ce matin, les places asiatiques reprennent leur souffle. En Europe, les indicateurs avancés sont plus hésitants, mais on sent que ça "tire" toujours à la hausse. Le point de bascule de la séance est attendu en début d'après-midi avec les annonces de la BCE.

Les temps forts économiques du jour

La réunion périodique de la BCE rendra son verdict à 13h45, avant que Christine Lagarde ne commente les dernières actions de l'institution en conférence de presse à partir de 14h30. Les autres informations macroéconomiques à suivre seront les ventes de détail européennes (11h00) et les inscriptions hebdomadaires au chômage américain (14h30).

L'euro se négocie 1,1217 USD. L'once d'or recule à 1704 USD. Le pétrole fait machine arrière à 39,20 USD le Brent et 36,50 USD le WTI. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine sur 10 ans remonte à 0,74%. Le Bitcoin se stabilise à 9671 USD.

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

En France

De nouvelles rumeurs sont sorties concernant le rachat de Tiffany par LVMH : le Français souhaiterait renégocier à la baisse le prix d'achat (une telle rumeur avait déjà circulé il y a quelques semaines). Electricité de France vérifie les soupapes de ses EPR après un problème constaté sur la tête de série d'Olkiluoto en Finlande. La France s'apprêterait à créer un fonds doté d'1 Md€ pour aider la filière aéronautique, en particulier les sous-traitants d'Airbus. Total prend 51% du projet du parc éolien offshore Seagreen 1 pour 70 M£. Danone émet 800 M€ d'obligations sur 9 as à 0,395%. Sanofi lance un plan d'actionnariat salarié. Crédit Agricole fixe le prix de rachat de ses obligations libellées en dollars. Rémy Cointreau a publié les résultats de son exercice clos fin mars dernier et a fixé des objectifs de moyen long terme qu'il juge ambitieux, à la fois au niveau financier et environnemental. Bureau Veritas signe un accord-cadre mondial avec Shell pour l'aider à réduire ses émissions polluantes. Eurofins lance des tests ELISA de détection des anticorps totaux pour aider à identifier rapidement les personnes qui ont été exposées au Covid-19. Carmila encouragée par l'activité constatée dans ses centres commerciaux après leur réouverture. L'actionnaire de référence d'Econocom monte à 52,23% des droits de vote par l'entremise de droits de vote double. Claranova et d'autres sociétés de l'univers IoT s'associent pour innover dans les appels d'urgence en faveur de l'hôpital espagnol. Navya renforce son management. U10, Ucar, Ada, Mediawan communiquent sur leurs assemblées générales. Catana a publié ses résultats.

Dans le monde

Leonardo del Vecchio ne pousserait pas à un rapprochement d'Assicurazioni Generali avec AXA ou Zurich Insurance, selon de bonnes sources obtenues par Reuters, un scénario qui a été évoqué par le passé. HSBC et Standard Chartered ont officiellement endossé la loi de sécurité de Pékin à Hong Kong. Centrica, Meggitt, EasyJet et Carnival quittent le FTSE 100 londonien, remplacés par Avast, GVC, Homeserve et Kingfisher. Seadrill n'écarte pas un second passage sous le régime de la loi sur les faillites en trois ans, pour renégocier sa dette. Amazon.com renforce sa flotte d'avions cargo en louant 12 B767 additionnels à ATSG. Costco Wholesale fait état d'une croissance de ses ventes de 7,5% au mois de mai avec un doublement du chiffre d'affaires réalisé en ligne. Standard & Poor's abaisse la note crédit d'American Airlines de "B" à "B-". Pour ce que ça vaut, les "favoris" de l'administration Trump en vue de l'obtention d'un vaccin contre le Covid-19 sont AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Merck et Pfizer / BioNTech. L'action Warner Music s'est envolée de 15% pour son premier jour de cotation, passant de 25 à 28,80 USD. Les actionnaires d'AMS ont rejeté le plan de rémunération des dirigeants du groupe de semiconducteurs. Comme l'a fait United Parcel Service, FedEx applique une surcharge tarifaire à ses clients particulièrement actifs ou qui expédient des objets encombrants. Snap cesse de promouvoir le compte de Donald Trump après avoir estimé que ses commentaires pouvaient constituer des incitations à la haine raciale. Rolls-Royce va supprimer 3000 emplois au Royaume-Uni, dont la moitié sur son site de Derby, a appris la BBC. Novartis obtient des résultats positifs avec Cosentyx contre la spondylarthrose. La FDA a validé un nouveau test de réponse de Roche à la Covid-19.

Ça publie. Broadcom, Fastenal, Slack, Ciena, Rémy Cointreau, Gap…

Lectures :