En avril, les importations chinoises de pétrole saoudien ont augmenté de 38% en glissement annuel, le pétrole russe de 4%.

Les expéditions saoudiennes se sont élevées à 8,93 millions de tonnes le mois dernier, soit l'équivalent de 2,17 millions de barils par jour (bpj), selon les données de l'Administration générale chinoise des douanes.

Ces achats importants, dont les transactions ont été effectuées principalement en février, se comparent à 1,61 million de bpj en mars et à 1,57 million de bpj un an plus tôt.

Les importations en provenance du deuxième plus grand fournisseur, la Russie, ont augmenté plus modestement de 4 % le mois dernier par rapport à l'année précédente, avec des cargaisons réservées avant que les gouvernements occidentaux ne durcissent les sanctions suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février.

Les arrivées de pétrole russe en avril ont totalisé 6,55 millions de tonnes, soit 1,59 million de bpj, selon les données, en légère hausse par rapport à 1,5 million de bpj en mars et 1,53 million de bpj un an plus tôt.

Le mois dernier, les importations globales de pétrole brut de la Chine ont augmenté de près de 7 % sur l'année, sa première hausse en trois mois, bien que les fermetures généralisées de COVID-19 aient réduit la demande de carburant et freiné la production des raffineries.

Les données de vendredi ont montré des importations nulles en avril en provenance d'Iran. Cependant, il est probable que les douanes signalent pour le mois de mai l'importation de près de 2 millions de barils de pétrole iranien qui ont été déchargés cette semaine dans une base de réserve dans le sud de la Chine.

Malgré les sanctions américaines contre l'Iran, la Chine a continué à prendre du pétrole iranien passé pour des fournitures d'autres pays. Les niveaux d'importation sont à peu près équivalents à 7 % des importations totales de pétrole brut de la Chine.

Le pétrole iranien, dont le prix est souvent inférieur à celui des qualités concurrentes, a évincé les approvisionnements rivaux tels que ceux du Brésil et de l'Afrique occidentale.

Les douanes ont signalé des importations nulles en provenance du Venezuela, les entreprises pétrolières d'État ayant évité les achats depuis la fin de 2019 par crainte de se heurter aux sanctions secondaires des États-Unis.

Les importations en provenance de Malaisie, souvent utilisées comme point de transfert ces deux dernières années pour le pétrole provenant d'Iran et du Venezuela, ont bondi de 84 % sur un an pour atteindre 2,165 millions de tonnes, soit le deuxième plus haut niveau jamais enregistré.

Vous trouverez ci-dessous la répartition détaillée, avec les volumes en millions de tonnes :

Pays Avril a/a Jan-Avril a/a

%change %change

Saoudien 8,932 30,4 3,5

38

Russie 6.551 4 25.61 -7

Irak 4.089 -8 18.85 4

Angola 2.781 -10 11.69 -10

Brésil 2.435 -13 8.79 -25

États-Unis 0,748 -19 3,27 -43

Unis

Malaisie 2.165 6.23 21

84

Iran 0 0,26

Venezuela 0 0

Oman 2.975 16 14.98 0.1

UAE 3.096 12.22 21

66

(tonne = 7,3 barils pour la conversion en pétrole brut)