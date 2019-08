En banque d'investissement, les recettes de plus en plus sous pression (étude)

Paris (awp/afp) - Les recettes des banques d'investissement, déjà chahutées ces derniers mois, risquent d'être encore davantage sous pression à l'avenir sous l'effet d'une conjonction de vents contraires, anticipe l'agence de notation Moody's dans une note publiée mardi.

"La rentabilité des banques d'investissement mondiales devrait être soumise à de fortes pressions entre les 12 et 18 prochains mois", écrit Moody's, qui a revu en baisse sa perspective pour ce secteur.

Cette perspective a été ramenée de "positive" à "stable", précise l'agence, qui estime que le pic d'activité de la banque d'investissement dans le cycle économique actuel pourrait désormais avoir été dépassé.

Moody's souligne que le ralentissement de la croissance économique mondiale et un environnement de taux de plus en plus bas risquent de peser sur l'activité des clients et par ricochet de pénaliser les recettes des banques d'investissement.

"Des vents contraires plus importants vont rendre les gains de rentabilité plus difficiles à atteindre, en dépit d'une attention continue à la transformation des affaires et aux investissements technologiques pour gagner en efficacité", affirme Ana Arsov, directrice chez Moody's, citée dans cette note.

Et en dépit d'un soutien accru attendu de la part des grandes banques centrales de la planète, "le risque d'un ralentissement plus marqué a augmenté, sur fond d'escalade des tensions commerciales et géopolitiques", anticipe l'agence.

Cela étant, l'agence estime que "le bilan solide des grandes banques d'investissement et des profils de risque plus prudents vont constituer une protection contre des risques potentiels".

