En bourse, pas de promos sur les indices

Il ne se passe pas grand-chose en bourse quand Thanksgiving pointe son nez, ne serait-ce que parce que la bourse américaine n'ouvre que pour une demi-séance le vendredi qui suit le jeudi férié. C'est pour les Américains en général et les financiers en particulier l'occasion de faire le pont en s'offrant un weekend à rallonge. Apparemment, 2020 ne devrait pas déroger à la règle avec des indices mondiaux qui ont peu évolué hier et qui semblent conserver leur apathie ce matin.

La rotation sectorielle en cours a tendance à faire deux pas en avant et un pas en arrière. Son impact sur les grands indices généralistes n'est pas encore évident, probablement parce que les rebonds les plus importants ont concerné des valeurs dont le poids boursier avait fondu. Si l'on regarde le palmarès brut des 11 premiers mois de l'année, le Nasdaq 100 caracole toujours en tête des progressions avec 39% de hausse. Il devance une série d'indices asiatiques, notamment en Chine Continentale et en Corée du Sud (environ 25% de hausse) et le très solide OMX Copenhague (+20%), au profil très "covid-proof". Le Nikkei 225 et le S&P500 sont au coude-à-coude sur des gains de 11 à 12%, juste devant les autres indices d'Europe du Nord (Suède et Finlande). Pour trouver l'Allemagne, la Suisse ou les Pays-Bas, il faut redescendre autour de zéro. Concernant l'hexagone, le CAC40 est à la traîne (-6,8%). L'indice MSCI France, un peu plus large avec 76 valeurs, est pour sa part revenu hier en territoire positif.

Au regard des événements sanitaires, économiques et sociaux vécus en 2020, et sans passer sous silence la séquence incroyable de plongeon et de rebond qui s'est déroulée entre mars et juin, la tenue des indices est presque miraculeuse. Elle repose sur une nouvelle donne qui place les banques centrales au cœur des dispositifs d'amortissement des crises. Les conséquences de cette configuration sont d'autant plus difficiles à appréhender qu'elle nous envoie en terre inconnue. Aussi, et peut-être surtout, cette configuration remet en cause un certain nombre de nos dogmes économiques. Mais c'est bien cette débauche de liquidités que l'on croyait impossible qui permet aux gouvernements de préserver les économies, donc nos emplois, nos infrastructures, et plus généralement notre sécurité financière et sociale. Les marchés financiers en profitent par ricochet.

Je pense que tout le monde a intérêt à être vigilant sur l'étape d'après. Quand la poussière sera retombée, ce sont les Etats qui seront endettés, en tout cas largement plus que les grandes entreprises. Les banques centrales auront-elles le pouvoir de s'assurer, à ce moment-là, que les milliards iront dans les bonnes cases ? Basiquement, qu'ils échappent à une finance trop prédatrice pour s'inscrire dans une finance plus utile ? Vous savez, tous ces grands principes développés en période de confinement, quand tout devait changer. Sans tomber dans les bonnes intentions ad nauseam, on peut espérer que l'investissement socialement responsable, et pas seulement dans sa composante environnementale, va devenir la norme. Ce serait en tout cas une assez bonne façon d'alimenter nos transitions : énergétiques, sociales, éducatives, et cætera, et cætera. Un peu de naïveté de bon matin, ça rafraîchit, non ?

Comme l'introduction le laissait entendre, il ne se passe pas grand-chose ce matin sur les marchés. Les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre en Europe et ne donnent pas beaucoup plus de signes de vie aux Etats-Unis. Tokyo a réussi à gagner 0,4% pour clôturer sa semaine sur une 3e séance consécutive dans le vert.

Les temps forts économiques du jour

L'Insee publie à 8h45 les dépenses de consommation d'octobre, une nouvelle estimation du PIB du T3 et les chiffres préliminaires de l'inflation de novembre.

La paire euro / dollar se stabilise à 1,1922 USD. L'once d'or est inchangée à 1808 USD. Le pétrole aussi, avec un Brent à 47,83 USD et un WTI à 45 USD. Le T-Bond 10 ans affiche un rendement de 0,86%. Le Bitcoin évolue juste au-dessus des 17 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Thales va fournir à la Royal Navy et à la Marine nationale le premier système mondial autonome de lutte anti-mines entièrement intégré.

Saint-Gobain va proposer un dividende stable de 1,33 EUR au titre de l'année 2020.

La justice se prononcera le 17 décembre sur la demande de tenue d'une AGE par les actionnaires frondeurs de Lagardère, Amber et Vivendi.

L'AMF inflige une amende d'1 M€ à BNP Paribas, pour des erreurs techniques liées à l'activité de vote en assemblée générale.

La grève contre le projet Hercule freine la production nucléaire chez Electricité de France.

Mediapro assigne Canal+ (Vivendi) en justice sur les droits du football de Ligue 1. Les détails ici.

Nacon et Focus Home Interactive vont enrichir le contenu de GreedFall et le lancer sur PS5 et Xbox Series.

Mersen installe deux centrales solaires sur son site de Saint-Bonnet-de-Mure.

Cegedim lance une nouvelle solution dédiée aux cabinets de kinésithérapeutes.

Ceram signe un partenariat stratégique en Allemagne avec le centre hospitalo-universitaire de Hanovre.

Miliboo a publié ses comptes.

Dans le monde

Annonces importantes

AstraZeneca pourrait procéder à un nouvel essai de son candidat-vaccin, dont la qualité des résultats est mise en cause, ce qui pourrait lui barrer l'accès à certains marchés, dont les Etats-Unis.

The Walt Disney Company va supprimer 32 000 emplois additionnels à cause des conséquences toujours fortes de la pandémie sur la fréquentation de ses parcs.

Les négociations entre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et Sabadell achoppent sur le prix, selon El Economista. Elles achoppent tellement que Sabadell a décidé d'arrêter de discuter.

com a prévu de distribuer 500 M$ en "bonus vacances" à ses salariés américains travaillant en première ligne.

KBC Groupe a finalisé le rachat de la banque slovaque OTP Banka Slovensko.

Ça publie aujourd'hui. Oberbank, Sectra, Ascensio…