Bourse de Paris : En bourse, septembre débute sans les Etats-Unis

Comme prévu, Pékin et Washington ont fait entrer en vigueur de nouvelles surtaxes douanières mutuelles, pour tenter de peser dans les négociations commerciales en cours entre les deux puissances. Concrètement, la Chine ponctionne 5 à 10% de taxes additionnelles sur 75 Mds$ de produits d'importation américains, quand les Etats-Unis surtaxent de 15% une nouvelle série de produits chinois représentant 125 Mds$ de volumes annuels, dont le textile et les chaussures. Pas de surprises donc, même si la concrétisation des annonces est un facteur de tension. En marge des annonces, Donald Trump a réaffirmé sa volonté de réduire la dépendance de son pays à la Chine tout en appelant à un accord avec Pékin. La perspective d'une reprise des discussions physiques au mois de septembre est toujours d'actualité, selon le Président américain.

Dans le reste de l'actualité de cette rentrée, la situation politique au Royaume-Uni continue de faire les gros titres, alors que la session parlementaire doit reprendre mardi avec, dit-on une offensive travailliste pour contrecarrer les plans de Boris Johnson sur le Brexit. A Hong Kong, les tensions entre autorités et manifestants sont toujours fortes, avec des affrontements et une tentative de blocage de l'aéroport. L'Ouragan Dorian, accompagné de vents de près de 300 km/h, est en train de dévaster les Bahamas et se rapproche de la côte des Etats-Unis, dont il devrait rester distant non sans provoquer des dégâts.

Sur les marchés boursiers, le mois d'août à haut risque s'est finalement soldé par une baisse modeste. Le CAC40 n'aura perdu que 0,7%. L'indice parisien conserve une avance de 15,85% sur ses cours de la fin 2018, et même de 19,24% dividendes réinvestis.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Le CAC40 est attendu proche de l'équilibre à l'ouverture Les indicateurs PMI finaux des principales économies européennes sont au programme aujourd'hui, notamment en France (9h50), Allemagne (9h55), zone euro (10h00) et Royaume-Uni (10h30). La journée est fériée au Canada et aux Etats-Unis pour la fête du travail. Ce matin, l'indice PMI manufacturier chinois Caixin est revenu symboliquement en zone d'expansion, à 50,4 points, tandis que celui du Japon reste en zone de contraction.La paire euro / dollar est stable à 1,0991 USD. L'once d'or perd quelques cents à 1522 USD. Le pétrole progresse légèrement, à 59 USD pour le Brent et à 55,08 USD pour le WTI. L'obligation d'État américaine affiche un rendement de 1,496% sur 10 ans. Le Bitcoin reprend un peu de hauteur à 9779 USD.