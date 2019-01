En classe "éco", KLM, Swiss et Norwegian sortent du lot

La banque suisse a mis en place il y a quelques années un laboratoire de surveillance et de vérification des tendances (UBS Evidence Lab) qui couvre plusieurs secteurs, dont l'aérien. Un passage par la partie méthodologie montre que les analystes collectent et traitent les données de commentaires clients issus de plusieurs sites internet d'information sur le tourisme. Environ 30 000 d'entre eux ont été décortiqués pour cette enquête qui couvre le second semestre 2018. Huit critères sont pris en compte : confort des sièges, service clients, propreté, aliments et boissons, place pour les jambes, divertissement en vol, "en avoir pour son argent" et check-in et embarquement. Pour UBS, ces travaux destinés à mesurer la satisfaction client sont primordiaux pour déterminer la qualité et la notoriété d'une marque. Des critères qui peuvent avoir de l'importance pour la pérennité d'un transporteur ou pour sa capacité à accroître ses prix.Première étape, le classement global du second semestre 2018. KLM (Groupe Air France) reste au premier rang, devant Norwegian Air , qui a dépassé Swiss (Groupe Lufthansa) par rapport à l'étude menée un an avant. La moyenne des compagnies à bas coûts (LLC dans le tableau) reste inférieure à 3 sur 5, tandis que les compagnies globales (FSO) sont proches de 3,4. Air France est en 13position, juste derrière British Airways ( IAG ) et loin derrière Lufthansa (4). Mais la tendance est à l'amélioration chez la compagnie hexagonale sur la période récente.