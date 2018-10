En dettes subordonnées, la diversification sectorielle est primordial, assure La Française AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paul Gurzal, Head of Credit chez La Française AM reconnaît que le mois d'août a été un mois difficile pour les dettes subordonnées, du fait notamment des pays émergents et de l'Italie. Cependant, l'impact de la crise turque sur les fondamentaux des banques est moins important qu'il n'y parait, indique le spécialiste. Leurs expositions ne mettent pas, à son avis, en danger leur profil de crédit. Nous estimons que dans le cas où la valeur de leurs filiales turques serait réduite à zéro, les fonds propres des banques resteraient solides par rapport aux exigences règlementaires.Cependant, l'impact de la crise turque sur les fondamentaux des banques est moins important qu'il n'y parait. Leurs expositions ne mettent pas, à notre avis, en danger leur profil de crédit. La Française AM estimoe que dans le cas où la valeur de leurs filiales turques serait réduite à zéro, les fonds propres des banques resteraient solides par rapport aux exigences règlementaires.Pour ce qui est de l'Italie poursuit Paul Gurzal : les banques et les compagnies d'assurances détiennent de la dette publique locale, ce qui les lie financièrement à la performance de cette dernière. La volatilité de la dette publique Italienne n'est pas franchement un problème pour les banques si on exclut la restructuration de cette dernière.En effet, une partie importante de la dette publique détenue n'est pas valorisée. La solvabilité de banques italiennes telles qu'UniCredit et Intesa Sanpaolo, pourrait, à son avis, absorber des pertes dues à la volatilité du BTP, sans que cela ne vienne remettre en cause sa conformité avec les exigences réglementaires de la BCE, ou les paiements de coupons sur les dettes Additional Tier 1 CoCos.Concomitamment à la fragilisation du secteur par l'actualité macroéconomique et politique, un certain nombre de fonds importants de cette classe d'actifs ont subi de la décollecte depuis 6 mois, ce qui induit mécaniquement des pressions vendeuses, notamment sur les CoCo's et les Legacy Tier 1. Ces outflows se sont accentués pendant la période estivale, période où la liquidité est toujours moindre.Cela conforte La Française AM dans l'idée qu'un positionnement sur la partie liquide du segment, avec une diversification sectorielle (banque, assurances et émetteurs non financiers) est primordial.