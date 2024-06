Zurich (awp) - Le fabricant de machines de câblage Komax s'est résolu à employer les grands moyens pour faire face à une anémie de la demande depuis le début de l'année. L'industriel va notamment mettre ses sites de Dierikon, dans le canton de Lucerne, et de Cham, dans le canton de Zoug, entièrement au chômage partiel dès le 1er juillet.

Depuis la fin 2023, les entrées de commandes sont en baisse "en raison des diverses incertitudes qui règnent dans l'industrie automobile", informe Komax dans un communiqué publié lundi.

"En Europe et en Asie notamment, la clientèle se montre réticente à prendre des décisions d'investissement en raison des surcapacités existantes et d'une situation économique tendue", ajoute la société. Seule l'Inde fait exception à cette règle.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, les entrées de commandes et le chiffre d'affaires ont ainsi été chacun inférieurs d'environ 20% à ceux de l'année précédente. Et il n'est désormais plus possible de s'appuyer sur des réserves de travail qui en début d'année représentaient encore 208,2 millions de francs suisses.

Komax s'attend à ce que la diminution de ses revenus se maintienne à ce niveau sur l'ensemble de l'exercice. En 2023, le chiffre d'affaires avait atteint 752 millions. L'excédent d'exploitation devrait rester tout juste positif.

Le groupe a commencé à réduire ses coûts ainsi que ses effectifs. Il n'a pas remplacé les départs et, depuis mai dernier, a mis ses collaborateurs de la production de Dierikon au chômage partiel.

Sous réserve de l'accord des autorités cantonales, celui-ci sera étendu à l'ensemble du site à partir du 1er juillet 2024 et le site de Cham, en Suisse, sera également mis en chômage partiel.

La production chez Komax Testing Bulgaria a été interrompue fin avril et le site de Jettingen, en Allemagne, est en cours de fermeture.

Cette avertissement sur résultats couplé à des contre-mesures en cascade suscite des réactions contrastée parmi les analystes. Baader Helvea, qui venait de raboter ses propres estimations pour l'année en cours, s'apprête devoir derechef passer un coup de rabot. Vontobel de son côté considère que la mise à jour dissipe enfin les doutes sur la marche des affaires à brève échéance.

A 13h12, la nominative Komax cédait 4,6% à 133,80 francs suisses, à contre-courant d'un SPI en petite hausse de 0,12%.

