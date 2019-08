En difficulté, Vivarte cède l'enseigne de chaussures Cosmoparis

Paris (awp/afp) - Le groupe d'habillement Vivarte (La Halle, Caroll), en difficultés financières malgré une récente restructuration, a annoncé jeudi qu'il allait céder son enseigne de chaussures Cosmoparis à deux spécialistes de la mode et de la distribution qui lui avaient déjà racheté Chevignon.

"Vivarte, groupe français de la mode, de la chaussure et de la maroquinerie, annonce la cession de son enseigne de chaussures Cosmoparis à Stéphane Collaert et Thierry Le Guénic", explique la société dans un communiqué.

"Vivarte poursuit le recentrage de ses activités et de ses moyens humains et financiers sur ses enseignes La Halle, Caroll et Minelli", a précisé Patrick Puy, président de Vivarte, cité dans le communiqué.

En 2018, Cosmoparis avait dégagé un chiffre d'affaires de 18,6 millions d'euros et compte 75 points de vente en Europe.

Mi-juillet, Vivarte avait annoncé qu'il allait passer aux mains de ses créanciers, faute de pouvoir honorer son échéance de remboursement d'octobre, une décision qui inquiète les syndicats.

Le groupe de distribution sort d'un plan de restructuration de trois ans qui l'a vu se séparer de la plupart de ses enseignes (Chevignon, André, Naf Naf, Kookaï, Pataugas...).

C'est d'ailleurs le duo Collaert-Le Guénic, avec un troisième acquéreur, la maison mère du groupe Royer qui a acquis la marque Chevignon en mars.

