En difficulté en Ukraine, la Russie ouvre la voie à l'enrôlement des plus de 40 ans dans l'armée

Le site Web de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement, a déclaré que cette mesure permettrait à l'armée d'utiliser les compétences de professionnels plus âgés.

"Pour l'utilisation d'armes de haute précision, le fonctionnement des armes et des équipements militaires, des spécialistes hautement professionnels sont nécessaires. L'expérience montre qu'ils le deviennent vers l'âge de 40-45 ans", a-t-il déclaré.

Actuellement, seuls les Russes âgés de 18 à 40 ans et les étrangers âgés de 18 à 30 ans peuvent conclure un premier contrat avec l'armée.

La Russie a subi d'énormes revers et de lourdes pertes en hommes et en matériel dans cette guerre de 86 jours, dans laquelle l'Ukraine a mobilisé pratiquement toute sa population masculine adulte. Bien qu'elle ait pris le contrôle total des ruines de Marioupol, Moscou reste loin de son objectif de s'emparer de toute la région de Donbas, dans l'est de l'Ukraine.

"Il est clair que les Russes sont en difficulté. Il s'agit de la dernière tentative en date pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre sans alarmer leur propre population. Mais il est de plus en plus difficile pour le Kremlin de masquer ses échecs en Ukraine", a déclaré le général américain à la retraite Ben Hodges, ancien commandant des forces de l'armée américaine en Europe.

Jack Watling, spécialiste de la guerre terrestre au sein du groupe de réflexion britannique sur la sécurité et la défense RUSI, a déclaré que l'armée russe manquait d'infanterie.

"La Russie doit stabiliser les effectifs de ses unités militaires en Ukraine et générer de nouvelles unités si elle veut améliorer sa position sur le terrain", a-t-il déclaré.

"Ce sera un processus lent et compliqué, mais il peut être accéléré en mobilisant des personnes ayant des compétences et une expérience militaire existantes."

La Douma a déclaré que la législation proposée faciliterait également le recrutement de médecins civils, d'ingénieurs et de spécialistes des opérations et des communications.

Par ailleurs, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré vendredi que la Russie formait 12 unités militaires dans son district militaire occidental en réponse aux menaces croissantes dans cette région, citant les candidatures à l'OTAN de la Finlande et de la Suède.