La Chine doit être en mesure d'abattre les satellites Starlink en orbite basse et de défendre les chars et les hélicoptères contre les missiles Javelin tirés à l'épaule, selon des chercheurs militaires chinois qui étudient les luttes de la Russie en Ukraine en prévision d'un éventuel conflit avec les forces dirigées par les États-Unis en Asie.

Une étude de Reuters portant sur près de 100 articles publiés dans plus de 20 revues de défense révèle les efforts déployés par le complexe militaro-industriel chinois pour examiner l'impact des armes et des technologies américaines qui pourraient être déployées contre les forces chinoises dans le cadre d'une guerre contre Taïwan.

Les revues en langue chinoise, qui examinent également les opérations de sabotage ukrainiennes, reflètent le travail de centaines de chercheurs au sein d'un réseau d'universités liées à l'Armée populaire de libération (APL), de fabricants d'armes appartenant à l'État et de groupes de réflexion sur le renseignement militaire.

Alors que les responsables chinois ont évité de critiquer ouvertement les actions de Moscou ou ses performances sur le champ de bataille en appelant à la paix et au dialogue, les articles des revues accessibles au public sont plus francs dans leur évaluation des lacunes russes.

Le ministère chinois de la défense n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les conclusions des chercheurs. Reuters n'a pas pu déterminer dans quelle mesure les conclusions reflètent la pensée des chefs militaires chinois.

Deux attachés militaires et un autre diplomate connaissant bien les études de défense de la Chine ont déclaré que la Commission militaire centrale du Parti communiste, dirigée par le président Xi Jinping, définit et oriente en dernier ressort les besoins en matière de recherche, et qu'il était clair, au vu du volume de documents, que l'Ukraine était une opportunité que les dirigeants militaires voulaient saisir. Ces trois personnes et d'autres diplomates ont parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat, car ils n'étaient pas autorisés à discuter publiquement de leur travail.

Un responsable américain de la défense a déclaré à Reuters que, malgré les différences avec la situation à Taïwan, la guerre en Ukraine proposait des enseignements pour la Chine.

"La réaction rapide de la communauté internationale à l'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait permettre au monde de tirer une leçon essentielle, à savoir que l'agression sera de plus en plus souvent contrée par l'unité d'action", a déclaré ce responsable, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible du sujet, sans répondre aux préoccupations soulevées dans les recherches chinoises concernant les capacités spécifiques des États-Unis.

LE REGARD DE STARLINK

Une demi-douzaine d'articles rédigés par des chercheurs de l'APL soulignent l'inquiétude de la Chine quant au rôle de Starlink, un réseau de satellites développé par SpaceX, la société américaine d'exploration spatiale d'Elon Musk, pour décrocher les communications de l'armée ukrainienne au milieu des attaques de missiles russes sur le réseau électrique du pays.

"L'excellente performance des satellites 'Starlink' dans ce conflit russo-ukrainien incitera certainement les États-Unis et les pays occidentaux à utiliser largement 'Starlink'" dans d'éventuelles hostilités en Asie, indique un article de septembre coécrit par des chercheurs de l'Université d'ingénierie de l'armée de terre de l'APL.

Les auteurs ont jugé "urgent" que la Chine, qui cherche à développer son propre réseau satellitaire similaire, trouve des moyens d'abattre ou de désactiver Starlink. SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le conflit a également permis de dégager un consensus apparent parmi les chercheurs chinois sur le fait que la guerre des drones mérite un investissement plus important. La Chine a testé des drones dans le ciel de Taïwan, une démocratie autogérée que Pékin s'est juré de placer sous son contrôle.

Ces véhicules aériens sans pilote seront le "coup d'envoi" des guerres futures", peut-on lire dans un article d'une revue sur la guerre des chars publiée par le fabricant d'armes public NORINCO, fournisseur de l'APL, qui décrit la capacité des drones à neutraliser les défenses ennemies.

Si certaines de ces revues sont gérées par des instituts de recherche provinciaux, d'autres sont des publications officielles d'organes du gouvernement central tels que l'Administration d'État de la science, de la technologie et de l'industrie pour la défense nationale, qui supervise la production d'armes et les mises à niveau militaires.

Un article paru en octobre dans le journal officiel de l'administration indiquait que la Chine devait améliorer sa capacité à défendre ses équipements militaires compte tenu des "graves dommages causés aux chars, aux véhicules blindés et aux navires de guerre russes" par les missiles Stinger et Javelin utilisés par les combattants ukrainiens.

Collin Koh, chercheur en sécurité à la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour, a déclaré que le conflit ukrainien avait donné un élan aux efforts déployés de longue date par les scientifiques militaires chinois pour développer des modèles de cyberguerre et trouver des moyens de mieux protéger les blindés contre les armes occidentales modernes.

"Starlink est vraiment une nouvelle source d'inquiétude pour eux : l'application militaire d'une technologie civile avancée qu'ils ne peuvent pas facilement reproduire", a déclaré M. Koh.

Au-delà de la technologie, M. Koh a déclaré qu'il n'était pas surpris que les opérations des forces spéciales ukrainiennes à l'intérieur de la Russie soient étudiées par la Chine, qui, comme la Russie, déplace ses troupes et ses armes par voie ferrée, ce qui les rend vulnérables au sabotage.

Malgré sa modernisation rapide, l'APL manque d'expérience récente en matière de combat. L'invasion du Viêt Nam par la Chine en 1979 a été sa dernière grande bataille - un conflit qui s'est prolongé jusqu'à la fin des années 1980.

L'examen des revues chinoises par Reuters intervient alors que l'Occident craint que la Chine n'envisage de fournir à la Russie une aide létale pour son attaque contre l'Ukraine, ce que Pékin nie.

TAÏWAN ET AU-DELÀ

Certains articles chinois soulignent l'importance de l'Ukraine compte tenu du risque significatif d'un conflit régional opposant la Chine aux États-Unis et à ses alliés, éventuellement au sujet de Taïwan. Les États-Unis ont une politique d'"ambiguïté stratégique" quant à une éventuelle intervention militaire pour défendre l'île, mais ils sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre.

Le directeur de la Central Intelligence Agency américaine, William Burns, a déclaré que Xi avait ordonné à son armée d'être prête à envahir Taïwan d'ici 2027, tout en notant que le dirigeant chinois avait probablement été déstabilisé par l'expérience de la Russie en Ukraine.

Un article, publié en octobre par deux chercheurs de l'université de défense nationale de l'APL, analysait l'effet des livraisons américaines de systèmes de roquettes d'artillerie à grande mobilité (HIMARS) à l'Ukraine et se demandait si l'armée chinoise devait s'en préoccuper.

Si les HIMARS osent intervenir à Taïwan à l'avenir, ce qui était autrefois connu comme un "outil provoquant des explosions" connaîtra un autre sort face à des adversaires différents", conclut l'article.

L'article met en avant le système de fusée avancé de la Chine, soutenu par des drones de reconnaissance, et note que le succès de l'Ukraine avec le HIMARS repose sur le partage d'informations et de renseignements sur les cibles par les États-Unis via Starlink.

Quatre diplomates, dont les deux attachés militaires, ont déclaré que les analystes de l'APL s'inquiètent depuis longtemps de la puissance militaire supérieure des États-Unis, mais que l'Ukraine a aiguisé leur attention en offrant une fenêtre sur l'échec d'une grande puissance à submerger une plus petite soutenue par l'Occident.

Si ce scénario présente des similitudes évidentes avec Taïwan, il n'en est pas moins différent, notamment en raison de la vulnérabilité de l'île face à un blocus chinois qui pourrait contraindre toute armée intervenante à l'affrontement.

Les pays occidentaux, en revanche, sont en mesure d'approvisionner l'Ukraine par voie terrestre via ses voisins européens.

Les références à Taïwan sont relativement rares dans les revues examinées par Reuters, mais les diplomates et les universitaires étrangers qui suivent les recherches affirment que les analystes chinois de la défense sont chargés de fournir des rapports internes distincts aux hauts responsables politiques et militaires. Reuters n'a pas pu accéder à ces rapports internes.

Le ministre taïwanais de la défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré en février que l'armée chinoise avait tiré les leçons de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et que toute attaque contre Taïwan devrait être rapide pour réussir. Taïwan étudie également le conflit pour mettre à jour ses propres stratégies de combat.

Plusieurs articles analysent les points forts de la résistance ukrainienne, notamment les opérations de sabotage des forces spéciales à l'intérieur de la Russie, l'utilisation de l'application Telegram pour exploiter les renseignements civils et la défense de l'aciérie Azovstal à Mariupol.

Les succès russes sont également notés, comme les frappes tactiques utilisant le missile balistique Iskander.

La revue Tactical Missile Technology, publiée par le fabricant d'armes public China Aerospace Science and Industry Corporation, a produit une analyse détaillée de l'Iskander, mais n'en a publié qu'une version tronquée.

De nombreux autres articles se concentrent sur les erreurs commises par l'armée d'invasion russe. L'un d'eux, publié dans la revue Tank Warfare, fait état de tactiques dépassées et d'un manque de commandement unifié, tandis qu'un autre, publié dans une revue de guerre électronique, affirme que les interférences russes dans les communications n'ont pas suffi à contrer les renseignements fournis par l'OTAN aux Ukrainiens, ce qui a conduit à des embuscades coûteuses.

Un article publié cette année par des chercheurs de l'université d'ingénierie de la police armée populaire a évalué les enseignements que la Chine pourrait tirer de l'explosion du pont de Kertch en Crimée occupée par la Russie. L'analyse complète n'a toutefois pas été rendue publique.

Au-delà du champ de bataille, les travaux ont porté sur la guerre de l'information, qui, selon les chercheurs, a été remportée par l'Ukraine et ses alliés.

Un article publié en février par des chercheurs de l'université d'ingénierie de l'information de l'APL invite la Chine à se préparer de manière préventive à une réaction de l'opinion publique mondiale similaire à celle qu'a connue la Russie.

La Chine devrait "promouvoir la construction de plateformes de confrontation cognitive" et renforcer le contrôle des médias sociaux afin d'empêcher les campagnes d'information occidentales d'influencer sa population pendant un conflit.