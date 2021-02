En février, c'est vaccins, short-squeeze et résultats

Les marchés financiers se sont offerts hier un copieux rebond, après une fin de semaine précédente teintée de rouge vif. Les gains des grands indices européens sont généralement ressortis dans une fourchette de 1 à 1,5%. Aux États-Unis, ce sont les valeurs technologiques qui ont mené la danse, avec l'habituelle prime aux vedettes, puisque Microsoft, Amazon.com, Alphabet et Tesla se sont adjugées plus de 3%. Il est intéressant de noter que grâce à des gains de 19% depuis le début de l'année, la capitalisation du constructeur de véhicules électriques dépasse désormais celle de Facebook (qui a perdu 4 % en 2021) pour atteindre 752 Mds$, soit le 5e rang américain.

Le secteur vibre toujours au son des offensives de ligues d'investisseurs particuliers qui se fédèrent pour secouer certains actifs comme des cocotiers pour en faire tomber les vendeurs à découvert. Ces justiciers autoproclamés, qui ciblaient plutôt des actions à l'origine, à l'image de GameStop et d'AMC Entertainment, ont réussi la prouesse de faire bouger une masse bien plus conséquente depuis, le marché de l'argent. Quelles que soient leurs motivations, ils ont indéniablement démontré leur force et ont de bonnes chances de s'ancrer dans le paysage, pour le meilleur et pour le pire. Je partage avec vous trois anecdotes sur le sujet ce matin.

En eaux troubles. Jetez un coup d'œil à l'interview de Carson Block par Bloomberg. Le patron du fameux fonds baissier Muddy Waters, ébranlé comme ses congénères par les pirates de wallstreetbets sur Reddit (il a d'ailleurs mauvaise mine sur la vidéo), s'alarme de la situation en estimant que les marchés financiers sont cassés. A son crédit, Block a dénoncé avec succès des entreprises qui cachaient des fraudes ces dernières années. Mais ce n'est pas un perdreau de l'année pour autant, puisque je rappelle que sa technique favorite consiste à prendre position à la baisse puis à étaler en place publique les raisons de son pari. On est sur la ligne de crête entre la conviction et la manipulation, ce qui ne diffère pas vraiment de la méthode utilisée par les forumeurs de Reddit. Block soupçonne par ailleurs que des hedge fund ont profité de l'aubaine pour le tourmenter sur certains dossiers. Les loups entre eux, en somme.

The little short. Pendant ce temps, les investisseurs traditionnels s'inscrivent sur wallstreetbets pour ne pas rater le prochain train. Les effectifs de la communauté sont passés de 1,3 million à 8,1 millions en l'espace de quelques semaines. Je parie que sous des pseudos douteux, on peut facilement y retrouver du beau monde. Il ne manquait plus qu'Hollywood. Eh bien non, Hollywood est là figurez-vous. On s'étonne toujours de la capacité de la fiction à s'emparer d'un événement quelques semaines après qu'il se soit produit, sans disposer du recul nécessaire. Cette fois, il n'aura fallu que quelques jours pour voir émerger non pas un mais deux projets. Netflix aurait déjà ciblé son scénariste et son acteur principal et MGM se serait offert les droits d'un livre à paraître sur le sujet.

L'arroseur arrosé. Robinhood, c'est un peu l'histoire de la grenouille qui s'est crue plus grosse que le bœuf. L'application de trading préférée des jeunes investisseurs a toujours cultivé une image stylée et libertaire, même si elle se rémunère essentiellement en vendant les données de ses utilisateurs à l'establishment financier. En se retrouvant au centre des flux acheteurs de l'affaire GameStop et consorts, elle a dû faire face à des appels de marge colossaux à cause des effets de levier utilisés. Comme l'argent coule à flots en ce moment, l'entreprise a pu lever des fonds assez facilement, mais on a pu percevoir une certaine tension, ce qui explique probablement que la société a dû mettre le holà momentané sur la négociation des titres les plus volatiles. Il paraît qu'il n'y avait rien à craindre. La banqueroute de Robin des Bois, ça aurait fait désordre…

Sur un plan plus pragmatique, les résultats des entreprises qui constituent des baromètres pour les marchés sont pour l'heure au rendez-vous, avec des chiffres en majorité supérieurs aux attentes. Une grosse livraison est prévue aux Etats-Unis à partir de la mi-journée pour les sociétés traditionnelles et post-clôture pour les entreprises technologiques. En parallèle et ce n'est pas à négliger pour le sentiment global, le nombre d'américains ayant reçu au moins une dose de vaccin a atteint 26,5 millions hier après-midi, contre 26,3 millions de contaminés aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie. Symboliquement, il y a donc depuis hier plus de vaccinés que de malades. Une étape qui intervient alors que l'administration Biden se prépare à pousser son plan de soutien massif vers le Congrès, avec ou sans l'appui des républicains. La combinaison de ces deux éléments contribue à améliorer le moral des troupes et permet aux indicateurs avancés d'être à nouveau haussiers ce matin.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation française de janvier est le principal indicateur du jour (8h45).

L'euro se reprend à 1,2082 USD après avoir été sous pression hier. L'once d'or stagne à 1856 USD. Le pétrole rebondit avec un baril de Brent à 56,88 USD et un baril WTI à 54,11 USD. Peu d'évolution sur le T-Bond, dont le rendement atteint 1,08% sur 10 ans. Le Bitcoin remonte légèrement 33 764 USD.

Les principaux changements de recommandations

Airbus : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 112 EUR.

ArgenX : Piper Jaffray passe de surpondérer à neutre en visant 303 USD sur l'ADR.

ASML : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 472 à 534 EUR.

Brembo : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 10 EUR.

Burberry : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 1820 GBp.

Capgemini : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 118 à 144 EUR.

Delta Plus : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 85,80 à 88,20 EUR.

Givaudan : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 3300 à 3200 CHF.

Interpump : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 40 EUR.

Ion Beam : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 10,80 à 12,50 EUR.

Kering : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 665 EUR.

Kone : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 45,20 à 53 EUR.

LVMH : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 575 EUR.

Moncler : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 48 EUR.

Nokia : ABG Sundal Collier passe d'acheter à vendre en visant 4 EUR.

Ontex : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 12,35 à 10,25 EUR.

Rexel : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 15 à 17 EUR.

Sandvik : Goldman Sachs passe d'acheter à vendre en visant 179 SEK.

Siemens Gamesa : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 28 à 35 EUR.

Stellantis : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat.

Stora Enso : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 17,17 EUR.

Symrise : DZ Bank reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 93 à 90 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Résultats des entreprises

Bonduelle : le premier semestre fiscal se solde par un chiffre d'affaires de 1,44 Md€, en croissance organique de 3,9%, mais les objectifs sont mis à mal par plusieurs facteurs, notamment les restrictions sanitaires.

Annonces importantes

L'Oréal finalise le rachat de Takami, annoncé en décembre dernier.

"La participation de Veolia dans Suez n’est ni à vendre, ni à échanger", clame Veolia dans un communiqué.

Atos et DXC Technology ont cessé leurs discussions en vue d'un rapprochement après le rejet d'une offre informelle du Français.

Canal+ (Vivendi) n'a pas participé à l'appel d'offres pour les droits du football français, qui a été déclaré infructueux.

Altice, Vivendi et TF1 auraient été sondés pour la part de Bertelsmann dans M6 et RTL.

Sodexo se renforce dans la restauration à destination du télétravail en Amérique du Nord en lançant Good Eating Company et en achetent Nourish.

Mercialys peut laisser ouvert environ 50% de son parc locatif, tandis que Carmila laisse ouverts 94 centres commerciaux et en ferme 35.

Eiffage Energie Systèmes renforce son offre d'intégrateur audiovisuel pour le marché du tertiaire.

La Compagnie des Alpes ne rouvrira pas ses remontées mécaniques durant les vacances de février.

Le conseil d'administration de Suez coopte Philippe Petitcolin (ex-Safran) comme nouvel administrateur.

Pharmagest a lancé un service de rendez-vous de vaccination Covid-19 pour ses clients pharmaciens.

Novacyt lance une gamme de tests de génotypage par PCR pour détecter les variants de la Covid-19.

Delta Plus rachète Artex.

Europlasma redémarre l'usine Inertam selon le planning de l'arrêt programmé.

Pharnext prévoit de traiter son premier patient d'ici la fin mars dans son essai clinique de phase III pivot aux Etats-Unis avec PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A.

Esker et Visiativ s'associent pour moderniser la fonction finance.

Ucar subit une attaque informatique mais ne signale pas de dysfonctionnements sur son exploitation.

Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, Cast et Connect ont publié leurs comptes et/ou leurs perspectives.

Dans le monde

Résultats des entreprises :

BP Plc : les bénéfices du T4 sont plus modestes que prévu.

Panasonic : le management a relevé ses prévisions pour l'exercice en cours.

Shiseido : le groupe japonais de cosmétiques bondit en séance après avoir relevé ses prévisions de résultats annuels.

Tele2 : les trimestriels ont dépassé les attentes et les objectifs financiers de moyen terme ont été confirmés ce matin.

Annonces importantes

Pfizer et BioNTech seront en mesure de produire 2 milliards de doses dès cette année.

Ford équipera ses véhicules connectés du système Android de Google.

Apple émet 14 Mds$ d'obligations en six tranches.

Siemens Energy va supprimer 7800 emplois dans le monde d'ici 2025.

Xerox se réorganise en trois branches principales : logiciels, financement et innovation.

Robinhood lève 2,4 Mds$ supplémentaires pour ses appels de marge.

Roche a obtenu le marquage CE pour son nouveau test antigénique rapide par voie nasale pour le dépistage de la Covid-19.

Sulzer a finalisé l'acquisition de Nordic Water.

Databricks, spécialiste de l'IA, est valorisée 28 Mds$ après avoir levé 1 Md$, notamment auprès de Microsoft, Google et com.

Tilray reçoit la première autorisation de mise sur le marché pour fournir des produits de cannabis à usage médical au Portugal.

SGS acquiert la société française Autoscope/CTOK.

Centrica Business Solutions signe un accord cadre avec Alfen pour des solutions de stockage d'énergie.

Ça publie aujourd'hui. Amazon.com, Alphabet, Alibaba, Pfizer, Exxon Mobil, Fast Retailing, BP Plc, Dentsu, Coloplast, Telenor, SSE, Novozymes, Electrolux…