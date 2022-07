En juin, la production industrielle de la Chine augmente de 3,9 %, les ventes au détail de 3,1 %.

L'expansion a été plus faible que l'augmentation de 4,1% que les analystes avaient prévue dans un sondage Reuters.

Les ventes au détail ont augmenté de 3,1% suite à l'assouplissement des restrictions COVID-19 le mois dernier. Les analystes avaient prévu une augmentation de 0 % après la baisse de 6,7 % enregistrée en mai.

Les investissements en actifs fixes ont augmenté de 6,1 % au cours des six premiers mois de l'année par rapport à la même période un an plus tôt, contre une prévision de 6,0 % et une baisse par rapport au bond de 6,2 % enregistré de janvier à mai.

Bien que les données de juin aient proposé quelques signes d'amélioration pour la deuxième plus grande économie du monde, les analystes ne s'attendent pas à une reprise rapide car le gouvernement s'en tient à sa politique stricte de zéro COVID. Le marché immobilier du pays est dans un profond marasme et la croissance mondiale s'essouffle.