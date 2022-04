En larmes à la frontière, des Ukrainiens disent avoir tenu bon jusqu'à ce qu'ils doivent fuir

"Il y a des avions tout le temps et le bruit des bombardements tout le temps, c'est très fort", a-t-il déclaré à Reuters, les larmes aux yeux, alors que sa famille se blottissait sous des tentes vertes installées pour protéger les réfugiés de la pluie en attendant au poste frontière de Shehyni en Ukraine.

"Ils l'ont fait, ils ont fait ces choses horribles. C'est difficile à croire", a-t-il dit, s'étranglant dans ses mots. "Pour quoi ? Pour des ambitions ? Les ambitions du 'dirigeant' ?"

Sorokin est l'un des centaines de réfugiés ukrainiens qui attendaient sous la pluie de passer de Shehyni à Medyka, en Pologne, jeudi. Beaucoup étaient restés dans des villes comme Kharkiv et Mariupol, à l'est, jusqu'à ce qu'ils soient à court de provisions.

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février dans ce qu'il appelle une "opération militaire spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et l'Occident affirment que Poutine a lancé une guerre d'agression non provoquée.

Plus de 4 millions d'Ukrainiens ont fui à l'étranger depuis le début de l'invasion, la majorité d'entre eux passant en Pologne, qui comptait la plus grande communauté ukrainienne de la région, soit environ 1 million de personnes avant la guerre. Jusqu'à présent, 2,4 millions d'Ukrainiens sont entrés en Pologne, selon le service des gardes-frontières polonais.

BOMBARDEMENTS INCESSANTS

Après avoir échoué à capturer une seule grande ville ukrainienne en cinq semaines de guerre, la Russie dit avoir déplacé son attention vers le sud-est, où elle soutient les séparatistes depuis 2014.

Cette zone comprend le port de Marioupol, scène de la pire urgence humanitaire de la guerre, où les Nations unies estiment que des milliers de personnes sont mortes après plus d'un mois de siège russe et de bombardements incessants.

Alena Kogemiakiva, 25 ans, transportait tous ses biens restants, y compris ses deux rats de compagnie dans un petit sac à dos.

"J'étais à Mariupol tout le temps", a-t-elle dit. "Nous avons juste regardé lentement comment le nombre de nos maisons diminuait chaque jour. Tous ceux que je connais n'ont pas de maison en ce moment."

Tatiana Victorovna Dumskava, une institutrice, a déclaré avoir attendu le 22 mars pour quitter Mariupol. Ce n'est que lorsque son mari et elle n'avaient plus que "deux gorgées d'eau chacun" qu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas d'autre choix que de partir.

"Mon appartement brûlait juste devant mon visage. Nous n'avions aucune lumière, aucune électricité, aucun gaz, aucune eau", a-t-elle déclaré à Reuters. "Notre bloc d'appartements a été détruit par les bombardements. Il n'y avait plus de balcon".

Mais elle a dit que, malgré la destruction, elle espérait pouvoir rentrer chez elle d'une manière ou d'une autre.

"Nous avons très envie de rentrer, de retourner en Ukraine. Nous voulons juste être dans un endroit paisible pendant quelques mois, puis retourner chez nous", a-t-elle déclaré. "Je ne peux même pas imaginer ne pas y retourner".