En mal de devises, le Sri Lanka doit encore réduire ses importations

Colombo (awp/afp) - La Banque centrale du Sri Lanka a recommandé lundi de réduire encore davantage les importations du pays, en proie à une grave pénurie de dollars. Cette nouvelle réduction doit permettre d'économiser les réserves de change du pays.

Selon le gouverneur de la Banque centrale, W. D. Lakshman, l'interdiction d'importer des produits non essentiels et des voitures imposée depuis l'an dernier a porté ses fruits, néanmoins davantage de restrictions sont nécessaires pour préserver les réserves de devises du pays qui continuent de s'amenuiser. La semaine dernière, les banques commerciales ont imposé des quotas aux importateurs de produits de base tandis que la Banque centrale a renforcé les contrôles sur la vente de dollars.

"La Banque centrale conduit à présent, avec la participation de toutes les banques commerciales, une gestion judicieuse des importations et des réserves de change", a expliqué M. Lakshman dans un communiqué. La Banque centrale juge "qu'il y a encore de la marge pour réduire les importations non essentielles et non urgentes", a-t-il ajouté.

La première interdiction d'importation imposée en mai 2020 visait le curcuma, les tuiles, les sanitaires, les pneus, les cosmétiques, les pièces détachées de véhicules, les appareils électroniques et électriques.

Les réserves de change du pays s'élèvent aujourd'hui à 4,0 milliards de dollars, quand elles se montaient encore à 7,8 milliards fin 2019, à l'arrivée au pouvoir du gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa qui promettait une croissance robuste.

Cependant, l'économie s'est contractée de 3,6% l'année dernière, principalement en raison de la crise sanitaire, soit la pire récession que l'île ait connue depuis son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1948. Les agences de notation internationales ont revu à la baisse la solvabilité du Sri Lanka en émettant des doutes quant à la capacité de l'île à régler ses échéances de dette.

Toutefois, M. Lakshman a une nouvelle fois déclaré que le Sri Lanka continuerait à honorer ses échéances qui s'élèvent à 3,6 milliards de dollars sur les six prochains mois. Le Sri Lanka prévoit de consolider ses réserves grâce au prêt de 250 millions de dollars du Bangladesh approuvé en mai et qui lui sera versé le mois prochain. L'île attend aussi en août un prêt de 400 millions de dollars émanant de l'Inde.

Le Sri Lanka compte aussi sur 800 millions de dollars du Fonds monétaire international (FMI) en août également, a déclaré le gouverneur. En mai, le Sri Lanka avait obtenu un prêt de 500 millions de dollars de la Corée du Sud.

Le Sri Lanka a aussi signé en mars et en avril deux accords avec la Chine lui permettant d'emprunter respectivement 1,5 millard et 500 millions, qui consolident ses réserves de devises alors que la Chine est un fournisseur clé de produits manufacturés pour l'île qui peine à régler ses importations.

