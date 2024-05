Paris (awp/afp) - Le groupe de télécoms français Iliad, maison mère de l'opérateur Free, va investir 2,5 milliards d'euros (1,95 milliard de francs suisses) en Europe dans les centres de données au cours des dix prochaines années. ILiad entend répondre notamment aux besoins liés à l'intelligence artificielle (IA), a-t-il annoncé jeudi.

"L'ambition d'Iliad, en termes de data centers, est à la taille de l'Europe", a indiqué son directeur général Thomas Reynaud, en marge des résultats financiers, précisant que cet investissement sera opéré par Opcore, filiale dédiée qui gère actuellement 15 centres de données, entre Paris, Marseille et la Pologne. "On continue à se transformer, à changer de dimension technologique. On investit et on va le faire de plus en plus", notamment dans l'informatique dématérialisée (cloud) ou la cybersécurité, a complété M. Reynaud, lors d'une conférence téléphonique.

Entre l'acquisition d'un supercalculateur auprès du géant américain des semi-conducteurs Nvidia pour sa filiale de services cloud Scaleway et le financement d'un laboratoire de recherche, le groupe de Xavier Niel a déjà investi "autour de 200 millions d'euros" dans l'IA en 2023. Ces investissements s'inscrivent dans un contexte commercial très favorable pour Iliad, qui a gagné près de 700.000 abonnés au premier trimestre, pour un total de 49,2 millions d'abonnés (fixes et mobiles) sur l'ensemble de ses marchés.

Au premier trimestre, son chiffre d'affaires consolidé a enregistré une hausse de 11,2% sur un an, à 2,4 milliards d'euros, et son bénéfice net est ressorti en progression de 56,2%, à 93 millions d'euros. L'excédent brut d'exploitation après loyers (Ebitdaal), principal indicateur de rentabilité du groupe, s'est élevé à 878 millions d'euros sur la période, en hausse de 12,2%.

L'objectif de devenir le 5e opérateur mobile européen en 2024 "est à portée de mains", a affirmé Thomas Reynaud, tandis qu'Iliad est présent désormais dans 8 pays européens et vise les 10 milliards d'euros de revenus cette année. Avec un gain de quelque 300'000 abonnés nets en France, son principal marché, Iliad y a réalisé sa plus forte croissance "depuis près de 10 ans" (+10% sur un an, à 1,6 milliard d'euros).

afp/vj