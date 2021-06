En première mondiale, le Salvador donne cours légal au bitcoin.

Avec 62 voix sur 84 possibles, les législateurs ont voté en faveur de la création d'une loi visant à adopter le bitcoin, malgré les inquiétudes concernant l'impact potentiel sur le programme du Salvador avec le Fonds monétaire international.

M. Bukele a vanté l'utilisation du bitcoin pour son potentiel à aider les Salvadoriens vivant à l'étranger à envoyer des fonds dans leur pays, tout en affirmant que le dollar américain continuera à avoir cours légal. Le Salvador ne dispose pas de sa propre monnaie.

"Il apportera l'inclusion financière, l'investissement, le tourisme, l'innovation et le développement économique pour notre pays", a déclaré Bukele dans un tweet peu avant le vote au Congrès, qui est contrôlé par son parti et ses alliés.

Dans une idée qu'il semble avoir développée du jour au lendemain, M. Bukele a ensuite déclaré qu'il avait demandé à la société publique d'électricité géothermique LaGeo d'élaborer un plan pour proposer des installations d'extraction de bitcoins utilisant l'énergie renouvelable des volcans du pays.

Il a déclaré que l'idée était de construire un centre d'extraction de bitcoins autour du potentiel géothermique du pays. Il a également déclaré que le Salvador offrirait la citoyenneté aux personnes qui prouveraient qu'elles ont investi dans au moins trois bitcoins.

L'utilisation de bitcoins sera facultative pour les particuliers et n'entraînera pas de risques pour les utilisateurs, a déclaré M. Bukele, le gouvernement garantissant la convertibilité en dollars au moment de la transaction grâce à un fonds de 150 millions de dollars créé à la banque de développement du pays, BANDESAL.

Selon la loi, les bitcoins doivent être acceptés par les entreprises lorsqu'ils sont proposés en paiement de biens et de services. Les contributions fiscales peuvent également être payées dans la crypto-monnaie.

"Si vous allez dans un McDonald's ou autre, ils ne peuvent pas dire que nous ne prendrons pas votre bitcoin, ils doivent le prendre en vertu de la loi parce que c'est une monnaie légale", a déclaré M. Bukele dans une conversation en ligne qu'il a tenue avec des personnalités du secteur des crypto-monnaies, parallèlement au débat au Congrès.

Son utilisation comme monnaie légale commencera dans 90 jours, le taux de change bitcoin-dollar étant fixé par le marché. M. Bukele a déclaré que le gouvernement et la Banque centrale ne détenaient actuellement aucun bitcoin.

Les partisans de la crypto-monnaie ont salué cette décision comme une légitimation de cet actif émergent, mais son impact sur la réglementation, la taxation ou l'adoption du bitcoin dans d'autres pays reste à voir.

Il n'y a pas eu de signes immédiats indiquant que d'autres pays suivraient l'adoption du bitcoin par le Salvador.

"Nous ne saurons qu'à travers l'histoire si cela devient la première étape de ce qui deviendra une tendance et fera boule de neige, ou si ce sera une bavure", a déclaré Brandon Thomas, partenaire de la société de conseil Grayline Group.

Les analystes ont également déclaré que cette décision pourrait compliquer les négociations avec le FMI, où le Salvador cherche à obtenir un programme de plus d'un milliard de dollars.

M. Bukele a déclaré qu'il rencontrerait le FMI jeudi pour discuter de la loi sur les bitcoins, entre autres questions. Il a déclaré qu'en organisant cette réunion, il avait essayé de leur expliquer que ce changement "n'allait pas changer notre macroéconomie."

Le bitcoin a connu sa meilleure journée en deux semaines, progressant jusqu'à 6 % pour atteindre 35 200 dollars.

"Le marché va maintenant se concentrer sur l'adoption par le Salvador et si d'autres nations suivent", a déclaré Richard Galvin du fonds crypto Digital Asset Capital Management. "Cela pourrait être un catalyseur clé pour le bitcoin au cours des deux à trois prochaines années".

L'INSPIRATION DE LA PLAGE

Il n'était pas immédiatement clair depuis combien de temps Bukele travaillait sur le plan bitcoin, mais il a déclaré mercredi qu'il avait été inspiré par un projet appelé Bitcoin Beach qui a introduit la crypto-monnaie dans une ville de plage du Salvador l'année dernière.

Il a travaillé sur l'idée avec Jack Mallers, PDG de Strike, un portefeuille numérique qui utilise le réseau Lightning pour permettre les petits paiements en bitcoin.

Bukele a également mis en avant un de ses tweet de 2017, avant qu'il ne soit candidat à la présidence, dans lequel il suggérait d'utiliser le bitcoin.

Les économies émergentes - où la pénétration des banques est beaucoup plus faible que dans les pays développés et la dépendance aux transferts d'argent de l'étranger beaucoup plus élevée - se sont rapidement réchauffées aux crypto-monnaies.

En dehors des États-Unis, les pays où la production et les volumes d'échanges de crypto-monnaies sont les plus élevés sont tous des pays en développement, selon BofA, notamment la Chine, la Colombie et l'Inde.

Selon M. Bukele, quelque 70 % de la population du Salvador n'a pas accès aux services financiers traditionnels.

Mais l'utilisation des monnaies numériques en général peut également présenter des risques pour les économies dollarisées, selon les analystes.

"La cause première de la dollarisation est une forte inflation locale, qui pourrait également s'aggraver si les monnaies numériques s'avèrent inflationnistes", a déclaré David Hauner chez BofA.

Le Salvador dépend fortement de l'argent envoyé par les travailleurs à l'étranger. Les données de la Banque mondiale ont montré que les transferts de fonds vers le pays représentaient près de 6 milliards de dollars, soit environ un cinquième du PIB en 2019, l'un des ratios les plus élevés au monde.

La crypto-monnaie offre, en théorie, un moyen rapide et bon marché d'envoyer de l'argent à travers les frontières sans s'appuyer sur les sociétés de transfert de fonds généralement utilisées pour ces transactions. On ne sait pas exactement quelle proportion des envois de fonds vers le Salvador est effectuée en bitcoins.

La conversion des monnaies locales en bitcoins ou à partir de bitcoins fait souvent appel à des courtiers informels, tandis que le commerce exige souvent des connaissances techniques.

Le Salvador va promouvoir la formation et les mécanismes permettant l'accès aux transactions en bitcoins, indique la loi.

Les régulateurs financiers et les décideurs politiques avertissent que le bitcoin facilite le blanchiment d'argent et d'autres utilisations illicites.

M. Bukele a balayé ces craintes, affirmant que les criminels utilisent déjà des dollars américains et d'autres actifs pour blanchir de l'argent.

"Le problème n'est pas le dollar, ce sont les criminels", a-t-il déclaré.