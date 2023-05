À Washington, le représentant républicain Clay Higgins s'est fait l'avocat de la réduction des dépenses. Chez lui, en Louisiane, c'est une autre histoire.

Ce conservateur coiffé d'un chapeau de cow-boy met régulièrement en avant le financement fédéral des hôpitaux, des ponts et des ports de sa circonscription, tout en votant contre les projets de loi de finances qui les prévoient, les qualifiant d'"insoutenables" et d'"ordures socialistes".

À l'heure où les républicains du Congrès font pression sur le président démocrate Joe Biden pour qu'il accepte de réduire les dépenses de plusieurs billions de dollars afin d'éviter un défaut de paiement de la dette qui pourrait survenir dès le 1er juin, M. Higgins doit trouver un équilibre entre ses idéaux de petit gouvernement et les besoins de ses électeurs.

Bien que M. Higgins ait facilement été réélu l'année dernière dans sa circonscription solidement républicaine, ses électeurs dépendent fortement des fonds fédéraux, en particulier après les violentes tempêtes de 2020.

"Je connais tellement de gens qui ont besoin d'aide", a déclaré Roy Willis, 79 ans, l'un des quelque 200 propriétaires de maisons dans la circonscription de M. Higgins qui ont reçu des subventions pour réparer les dégâts causés par la tempête sur leurs propriétés.

Une analyse des données relatives aux dépenses fédérales réalisée par Reuters a révélé que les États à tendance républicaine, comme la Louisiane, risquent de perdre davantage que les États à tendance démocrate dans le cadre des réductions de dépenses soutenues par les républicains de la Chambre des représentants.

Les États qui ont voté pour le président républicain Donald Trump ont reçu en moyenne 2,12 dollars en dépenses fédérales, couvrant tout, des paiements de pension aux contrats militaires, pour chaque dollar payé en impôts au cours de l'année fiscale 2020, selon l'analyse, qui a utilisé les chiffres collectés par le contrôleur de l'État de New York. Les États qui ont voté pour M. Biden ont reçu 1,79 dollar pour chaque dollar payé.

La Louisiane, l'un des États les plus pauvres, a fait encore mieux, recevant 2,62 dollars pour chaque dollar payé. Avec 47 % des recettes de l'État provenant de Washington en 2021, la Louisiane est le deuxième État le plus dépendant des fonds fédéraux, après l'Alaska, selon une analyse des données du recensement réalisée par Reuters.

Le représentant Garret Graves, qui représente un district voisin de celui de M. Higgins, est le principal négociateur des républicains dans les discussions sur le plafond de la dette avec M. Biden.

Le représentant Steve Scalise, deuxième républicain à la Chambre des représentants, a supervisé l'adoption, le mois dernier, de la proposition du parti concernant le plafond de la dette, qui réduirait les dépenses de plus de 4 800 milliards de dollars en échange d'un relèvement du plafond de la dette, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars.

En tant que membre du Freedom Caucus (groupe parlementaire de la liberté), M. Higgins a été l'un des premiers à plaider en faveur de réductions drastiques des dépenses, dont un grand nombre ont été intégrées au projet de loi de la Chambre des représentants.

Dans une déclaration préparée à l'avance, M. Higgins a indiqué qu'il s'efforçait d'aider ses électeurs et de réduire la taille du gouvernement fédéral.

"Tout en me consacrant au rétablissement de la discipline budgétaire au sein du Congrès, je suis un homme pratique et je respecte les règles du Congrès tout en servant mes électeurs", a-t-il déclaré dans une déclaration préparée à l'avance. Il n'a pas souhaité être interviewé.

Mais dans la circonscription de M. Higgins, une zone de marécages et d'usines pétrochimiques qui comprend la ville de Lake Charles, les dirigeants locaux ont déclaré qu'ils attendaient plus d'argent, et non moins.

Le plan républicain ne précise pas les réductions de programmes, mais les dirigeants locaux ont de nombreuses suggestions sur ce qui devrait être épargné par la hache budgétaire : les routes et les ponts, selon le maire républicain Nic Hunter. Le drainage des eaux pluviales et l'aide à la garde d'enfants, selon le représentant de l'État Wilford Carter Sr, un démocrate. Les logements abordables et la formation professionnelle, selon l'association des entreprises locales. Le dragage du port, selon les responsables du port. Les subventions pour la climatisation et d'autres programmes de sécurité, selon un administrateur régional.

"Personne ne parle de coupes budgétaires", a déclaré M. Carter. "Ils m'appellent pour me dire que nous avons besoin de tel ou tel projet.

LES CONSÉQUENCES DE L'OURAGAN

Lake Charles a été dévasté par l'ouragan Laura en août 2020, suivi de l'ouragan Delta en octobre, puis d'une tempête hivernale et d'une inondation au printemps l'année suivante.

Laura a détruit les grues et les quais du port, qui expédie du gaz naturel liquide, des produits chimiques, du riz et d'autres produits. La tempête a détruit la moitié des arbres adultes de la ville, fait dérailler des wagons de marchandises et provoqué un incendie de produits chimiques.

La population de la ville a baissé de 5 %. Les inscriptions scolaires sont encore inférieures d'environ 20 % à ce qu'elles étaient avant la tempête, et des bâches bleues en lambeaux s'accrochent à de nombreux toits.

La maison de M. Willis a été endommagée par la chute d'un arbre lors de la première tempête. Il espère que les réductions de dépenses soutenues par M. Higgins n'affecteront pas les efforts déployés au niveau local pour fournir des logements abordables. "Je lui dirais de continuer à se battre pour que ces programmes soient maintenus. Il y a tellement de gens qui sont dans la même situation que moi", a déclaré M. Willis.

Le Congrès n'a approuvé l'aide à la reconstruction de la région que plus d'un an après Laura, un délai inhabituellement long que certains attribuent à leurs représentants à Washington.

Selon le bureau du développement communautaire de Louisiane, seuls 32,5 millions de dollars d'aide fédérale à la reconstruction ont été versés à ce jour, sur les 3,1 milliards de dollars approuvés pour l'État.

"Notre délégation fédérale aurait pu faire un meilleur travail", a déclaré Bryan Beam, administrateur du Calcasieu Parish Police Jury, l'organe directeur régional.

Ancien adjoint du shérif, M. Higgins s'est forgé une réputation de "John Wayne cajun" au discours musclé avant d'être élu en 2016. Sur les médias sociaux, il a plongé dans les guerres culturelles, tweetant que Biden poursuivait un "programme satanique" sur les questions religieuses et qualifiant les bibliothèques publiques de "centres de toilettage libéraux".

En matière de dépenses, Higgins a été un solide "non" à Washington.

Il a voté contre le paquet d'infrastructures 2021, estimant qu'il contenait trop d'incitations en faveur de l'énergie verte. "C'est un accord perdant", a-t-il déclaré en temps utile.

Il a voté contre les deux derniers projets de loi qui financent les opérations annuelles du gouvernement, bien qu'ils comprennent 50 millions de dollars pour des projets dans son district et une proposition qu'il a rédigée pour étendre les soins de santé des anciens combattants, dont le coût est estimé à 70 millions de dollars pour les cinq prochaines années.

Pendant ce temps, le bureau de M. Higgins tient un calendrier détaillé de ses efforts pour décrocher une aide en cas de catastrophe et le financement d'un nouveau pont autoroutier, et publie un flux constant de communiqués de presse sur les subventions fédérales accordées à sa circonscription.

Mitch Landrieu, ancien lieutenant-gouverneur démocrate de Louisiane qui supervise aujourd'hui la mise en œuvre de la loi de M. Biden sur les infrastructures, a déclaré que les dirigeants conservateurs de l'État ont souvent critiqué le gouvernement fédéral tout en essayant de décrocher son aide.

À Lake Charles, certains responsables locaux félicitent M. Higgins d'avoir fait pression sur l'Agence fédérale de gestion des urgences pour qu'elle débloque des fonds afin de réparer les écoles après l'ouragan, d'avoir décroché 3 millions de dollars dans le projet de loi de finances de l'année dernière pour protéger deux hôpitaux locaux contre les intempéries et d'avoir débloqué 9 millions de dollars supplémentaires pour construire un parc de rétention pour les boues draguées dans le canal qui relie le port au golfe du Mexique.

"Il a été extrêmement utile", a déclaré Channing Hayden, directeur de la navigation du port, qui a remercié Higgins d'avoir protégé environ 50 millions de dollars par an pour les opérations de dragage.

De nombreux dirigeants locaux hésitent à critiquer M. Higgins, qui a déclaré à Reuters qu'il pourrait nommer publiquement les collectivités locales qui n'ont pas travaillé avec lui pour décrocher l'aide.

Pour certains habitants, la volonté de M. Higgins de réduire les dépenses face à l'ampleur des besoins reste incompréhensible.

La maison de Diana Reynolds est inhabitable depuis l'ouragan Laura, avec des moisissures noires rampant le long des murs exposés.

Elle aurait aimé vendre sa maison au gouvernement dans le cadre d'un plan financé par le gouvernement fédéral qui achète des maisons pour créer un espace vert destiné à absorber les eaux d'inondation, mais elle a appris que les fonds étaient épuisés.

"C'est un peu comme si le système nous avait oubliés. Le gouvernement nous a laissé tomber", a-t-elle déclaré.