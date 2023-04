Lorsque le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé l'interdiction de l'avortement à 15 semaines le 14 avril 2022, il a organisé une cérémonie matinale dans une église devant une énorme pancarte "Protect Life" (Protégez la vie), entouré de femmes et d'enfants.

Jeudi, exactement un an plus tard, M. DeSantis - aujourd'hui candidat républicain probable à l'élection présidentielle de 2024 - a signé une loi interdisant l'avortement pendant six semaines, avec nettement moins de fanfare. La signature du projet de loi a eu lieu à 22 h 45, sans que les médias nationaux en soient informés à l'avance.

Cette différence frappante souligne l'évolution de la politique en matière d'avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a supprimé le droit à l'avortement au niveau national en juin 2022, un changement radical qui a permis aux démocrates de remporter une série de victoires électorales.

La décision a créé un champ de mines politique pour les républicains, qui doivent essayer de trouver un équilibre entre l'apaisement de la base conservatrice anti-avortement et la désaffection de la majorité des électeurs américains qui s'opposent à une interdiction totale de l'avortement. Les candidats républicains à l'élection présidentielle, y compris l'ancien président Donald Trump, ont largement éludé la question.

Mais cela devient de plus en plus difficile, car l'avortement reste au premier plan de l'actualité politique. La semaine dernière, la question a été au cœur de la course à la Cour suprême de l'État du Wisconsin et d'une bataille judiciaire en cours sur la légalité d'un médicament couramment utilisé pour l'avortement.

Un sondage Reuters/Ipsos réalisé le mois dernier a montré que l'avortement reste un sujet de discorde, même parmi les électeurs républicains. En effet, seuls 54 % des répondants républicains ont déclaré qu'ils seraient plus enclins à soutenir un candidat à la présidence qui soutiendrait l'interdiction ou la restriction sévère de l'avortement. Près de quatre électeurs démocrates sur cinq ont déclaré qu'ils seraient moins favorables à un tel candidat.

La question pourrait s'avérer particulièrement coûteuse pour les républicains auprès des femmes, qui sont plus susceptibles de s'opposer aux restrictions, ainsi qu'auprès des électeurs modérés, dont le soutien sera crucial pour la course de 2024. Parmi les personnes interrogées qui se sont déclarées indépendantes ou qui ont simplement penché pour un parti, 68 % n'apprécient pas les candidats anti-avortement, tandis que 32 % les soutiennent.

Le soutien de M. DeSantis à une interdiction de six semaines - l'une des plus restrictives du pays - pourrait l'aider à consolider son soutien parmi les conservateurs, mais donnerait aux démocrates de nombreuses munitions pour l'élection générale s'il remportait l'investiture républicaine.

"L'écart entre ce que veulent les électeurs de base et ce que les électeurs de droite tolèrent est devenu très important pour les républicains, et l'avortement en est un bon exemple", a déclaré Sarah Longwell, stratège républicaine qui a organisé de nombreux groupes de discussion avec les électeurs.

Vendredi matin, moins de 12 heures après avoir signé le projet de loi, M. DeSantis s'est rendu à l'université Liberty, une école chrétienne conservatrice située en Virginie. Le pasteur du campus, Jonathan Falwell, a fait l'éloge de DeSantis en tant que champion des bébés à naître lors de son introduction, mentionnant l'interdiction des six semaines sous les applaudissements.

Mais M. DeSantis n'a jamais mentionné le projet de loi dans son discours de 19 minutes, se contentant de dire qu'il avait "élevé l'importance de la famille et promu une culture de la vie".

LES RÉPUBLICAINS AVANCENT PRUDEMMENT

D'autres candidats républicains à l'élection présidentielle ont également fait preuve de prudence.

Le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, qui a annoncé cette semaine la création d'un comité exploratoire pour l'élection présidentielle, a refusé de répondre directement jeudi à la question de savoir s'il soutiendrait une interdiction nationale. Vendredi, il a déclaré à NBC News qu'il soutiendrait la "législation pro-vie la plus conservatrice" adoptée par le Congrès, sans toutefois s'engager sur un temps utile.

L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, une autre candidate pour 2024, a proposé peu de clarté lors d'un événement de campagne dans l'Iowa cette semaine, affirmant que la question devrait être laissée aux États, mais suggérant également qu'elle pourrait être ouverte à une interdiction nationale si un consensus émergeait.

Trump, dont la nomination de trois juges conservateurs à la Cour suprême a conduit directement à la décision de la Cour de renverser Roe, n'a pas passé beaucoup de temps à s'en attribuer le mérite.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux après les élections de mi-mandat de novembre, il a imputé à la "question de l'avortement" la contre-performance de son parti.

En revanche, l'ancien vice-président Mike Pence, un conservateur convaincu qui a fait allusion à une candidature à la Maison-Blanche, a proposé un soutien sans équivoque au projet de loi de Floride lors d'une interview sur Fox News vendredi, ajoutant : "Je suis pro-vie. Je ne m'en excuse pas".

Les démocrates se sont emparés des positions des républicains pour les dépeindre comme étant en décalage avec les électeurs américains sur cette question. Le Comité national démocrate a publié cette semaine des déclarations cinglantes attaquant DeSantis et Scott sur leurs positions, avertissant qu'une administration républicaine ferait pression pour une interdiction nationale.

"À l'heure actuelle, l'avortement apparaît comme un enjeu électoral clé en 2024, et c'est un enjeu électoral qui pose problème aux républicains", a déclaré Stu Rothenberg, analyste au bulletin d'information non partisan Inside Elections.

Tout le monde n'est pas d'accord. Dans une déclaration après que M. DeSantis a signé l'interdiction des six semaines, Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B. Anthony Pro-Life America, un important groupe de lutte contre l'avortement, a fait remarquer que M. DeSantis avait été réélu à une écrasante majorité en novembre et qu'il n'avait "jamais hésité face à l'opposition extrémiste".

Dans le Wisconsin, l'avortement a été un facteur de motivation important pour les électeurs démocrates dans la course à la Cour suprême de l'État, a déclaré Sam Roecker, l'un des principaux conseillers de campagne de la libérale Janet Protasiewicz, qui a facilement remporté le concours.

Mais il a ajouté que l'avortement n'était qu'une partie de leurs efforts pour dépeindre leur adversaire conservateur comme étant trop à droite pour l'État.

"Il est important de rattacher cela à un thème général d'extrémisme qui peut résonner au-delà des électeurs de base", a-t-il déclaré.