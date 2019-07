En train de digérer une acquisition, Nexity relève ses prévisions

Paris (awp/afp) - Nexity, premier promoteur immobilier français, a vu son bénéfice net chuter au premier semestre, conséquence de l'intégration des résidences seniors Aegide Domitys, mais relève ses prévisions de revenus sur l'année, compte tenu d'une activité solide dans le logement neuf, a-t-il annoncé mardi.

Entre janvier et juin, le bénéfice net s'est établi à 56 millions d'euros, une chute de 63% sur un an, même si le chiffre d'affaires a bondi de 18% à 1,84 milliard, conduisant Nexity à tabler sur une hausse annuelle de 7%. Il se contentait auparavant d'au moins 5%.

La chute du bénéfice net s'explique largement par des premiers temps complexes pour l'intégration d'Aegide Domitys, un spécialiste des résidences seniors, que Nexity avait racheté l'an dernier.

Les comptes seuls d'Aegide Domitys s'inscrivent dans le rouge, "en raison principalement des pertes réalisées par les résidences en lancement", c'est-à-dire qui doivent trouver encore leurs occupants, précise l'entreprise dans un communiqué.

Pour autant, le groupe ne doute pas de la capacité de cette activité de générer une forte rentabilité, une fois atteint son rythme de croisière "à moyen terme".

Plus largement, il relève non seulement ses prévisions de revenus sur l'année, mais aussi celles de son Ebitda, équivalent du bénéfice d'exploitation et témoin de la performance réelle: il l'attend aussi en hausse de 7% cette année.

Il peut prendre appui sur une forte hausse de ses revenus semestriels dans la promotion de logements neufs (+27%): or, même si Nexity met depuis des années l'accent sur sa diversification dans les services immobiliers, la promotion résidentielle reste très dominante dans son chiffre d'affaires.

Surtout, et c'est bon signe pour la suite, ses réservations de logements, gage de revenus pour la suite, ont fortement progressé au premier semestre alors même que le marché du logement neuf ralentit globalement et que certains de ses concurrents -Icade, Kaufman & Broad - les ont vu baisser.

Nexity profite d'excellentes performances de sa filiale Edouard Denis, ainsi que de son positionnement dans les résidences étudiantes ou seniors, qui représentent un quart des réservations depuis le début de l'année.

afp/rp