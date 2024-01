La Chine souhaite approfondir la coopération économique et commerciale avec l'Irlande, en particulier dans les domaines à "énorme potentiel" tels que les technologies vertes et l'économie numérique, a déclaré mercredi le Premier ministre Li Qiang lors d'une visite à Dublin.

M. Li, le plus haut responsable chinois à se rendre en Irlande depuis son prédécesseur Li Keqiang en 2015, a déclaré qu'il avait eu des discussions franches et amicales avec le Premier ministre et le président irlandais et que les pays étaient "tout à fait sur la même longueur d'onde" sur de nombreux sujets.

"À l'avenir, nous aimerions travailler plus étroitement avec l'Irlande pour renforcer ce que nous avons déjà accompli", a déclaré M. Li dans un discours prononcé par l'intermédiaire d'un interprète.

"Notre coopération dans le domaine des technologies vertes, de la biofabrication et de l'économie numérique recèle un énorme potentiel. Nous pouvons nous compléter mutuellement avec nos forces respectives et partager les opportunités de développement".

M. Li, qui termine son voyage européen en Irlande, a souligné le potentiel de la Chine en matière d'investissements étrangers lors d'un discours devant des chefs d'entreprise au Forum économique mondial (WEF) de Davos, mardi.

Avant d'échanger des toasts avec M. Li, le Premier ministre Leo Varadkar a déclaré que l'Irlande s'engageait également à approfondir ses relations économiques et à aider les entreprises irlandaises et chinoises, sur la base de la transparence et d'une concurrence loyale.

Il a ajouté que même si les deux pays n'étaient pas d'accord sur tout, l'Irlande souhaitait une "relation très forte et constructive", notant que quatre ministres irlandais s'étaient rendus en Chine au cours des dix derniers mois.

Il a également décrit le rôle de la Chine dans le monde comme étant indispensable pour relever des défis tels que le changement climatique, la sécurité mondiale, les inégalités dans le monde et les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et au Myanmar.

"La voix de la Chine pèse lourd dans le monde et, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, je suis convaincu que vous pouvez apporter une contribution décisive à la résolution de ces problèmes", a déclaré M. Varadkar.