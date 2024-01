Le ministre britannique des affaires étrangères, David Cameron, se rendra en Israël mercredi, où il devrait exprimer ses inquiétudes quant au nombre élevé de Palestiniens tués et plaider en faveur d'un cessez-le-feu "durable" dans la guerre de Gaza.

Le voyage de M. Cameron, qui comprendra des visites en Cisjordanie, où est basée l'Autorité palestinienne soutenue par l'Occident, ainsi qu'au Qatar et en Turquie, est sa troisième visite au Moyen-Orient en un peu plus de deux mois.

Il plaidera pour une issue à la guerre impliquant la libération de tous les otages israéliens détenus par le Hamas, le groupe islamiste au pouvoir à Gaza, la prise en charge de la gestion de l'enclave par l'Autorité palestinienne et la fin des tirs de roquettes sur Israël.

En Israël, M. Cameron dira au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'il faut "faire plus, plus vite pour augmenter de manière significative le flux d'aide vitale à Gaza" et il fera part de ses "préoccupations concernant le nombre élevé de victimes civiles", selon un communiqué du ministère des affaires étrangères.

"Personne ne souhaite voir ce conflit durer plus longtemps que nécessaire", a déclaré M. Cameron. "Une pause immédiate est maintenant nécessaire pour permettre l'acheminement de l'aide et la libération des otages. La situation est désespérée.

Israël a déclenché une guerre totale à Gaza pour éliminer le Hamas après que ses militants ont fait irruption à travers la frontière le 7 octobre et se sont déchaînés sur les villes et les bases du sud d'Israël, tuant 1 200 personnes, pour la plupart des civils.

Le ministère de la santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré mardi que quelque 25 490 Palestiniens - dont beaucoup de femmes et d'enfants - avaient été tués dans le conflit depuis le 7 octobre, et que la plupart des 2,3 millions d'habitants avaient été déplacés, ce qui a provoqué une catastrophe humanitaire.

M. Cameron demandera instamment à Israël d'ouvrir davantage de points de passage pour permettre l'acheminement de l'aide à Gaza, notamment le port israélien d'Ashdod et le point de passage de Kerem Shalom, et de rétablir l'approvisionnement en eau, en carburant et en électricité dans l'enclave palestinienne.

Lors d'une visite en Cisjordanie occupée par Israël, où l'Autorité palestinienne exerce une autonomie limitée, M. Cameron rencontrera le président palestinien Mahmoud Abbas et soulignera le soutien à long terme de la Grande-Bretagne à un accord de paix établissant un État palestinien coexistant avec Israël.

M. Cameron se rendra ensuite au Qatar et en Turquie plus tard dans la semaine pour d'autres entretiens diplomatiques.