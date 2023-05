EnBW a vendu une participation minoritaire de 24,95% dans l'opérateur du système de transmission TransnetBW à un consortium de banques, a déclaré la compagnie d'électricité allemande vendredi, sans divulguer de détails financiers.

L'acheteur Suedwest Konsortium Holding GmbH est dirigé par SV Sparkassen Versicherung et comprend plus de 30 banques, compagnies d'assurance et entreprises de l'Etat allemand de Baden-Wuerttemberg, a précisé l'entreprise.

Le quotidien Handelsblatt avait précédemment rapporté que le prix de vente s'élevait à environ 1 milliard d'euros (1,10 milliard de dollars).

EnBW a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'opération soit approuvée par les organismes de réglementation au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

(1 dollar = 0,9084 euro)