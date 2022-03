Enbridge et Shell figurent parmi les projets retenus pour explorer le développement des premiers centres de stockage du carbone au Canada

Les six propositions sont des projets présentés par Enbridge Inc, Shell, Wolf Carbons Solutions, Bison Low Carbon Ventures, Enhance Energy et un projet de coentreprise de TC Energy et Pembina Pipeline Corp.

Le ministère de l'Énergie de l'Alberta a déclaré dans un communiqué que les six propositions commenceront à explorer les moyens de développer des centres de stockage du carbone sans danger pour l'environnement.

L'annonce de jeudi est la dernière étape des efforts de l'Alberta pour développer une industrie du captage et du stockage du carbone (CSC) qui, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), est essentielle si le monde veut atteindre le niveau net zéro d'ici 2050. L'AIE estime que la capacité de stockage du carbone doit atteindre 7,6 milliards de tonnes, contre environ 40 millions de tonnes actuellement.

Les six hubs proposés sont tous situés près de la capitale Edmonton et stockeront les émissions des installations très polluantes de la zone AIH (Alberta Industrial Heartland), qui abrite un ensemble de raffineries, d'usines pétrochimiques et d'engrais.

La prochaine étape consiste pour les entreprises sélectionnées à collaborer avec le gouvernement pour évaluer si les emplacements qu'elles proposent conviennent au stockage permanent du carbone. En cas de succès, elles se verront attribuer des droits dits "d'espace de pore" pour injecter le carbone capturé dans le sous-sol.

Elles devront également fournir un accès ouvert à tous les émetteurs de carbone de la région AIH, ainsi qu'une utilisation abordable de leur centre.

L'Alberta n'a pas précisé combien elle s'attend à ce que les projets coûtent ni quelle serait leur capacité.

La ministre provinciale de l'Énergie, Sonya Savage, a déclaré que le gouvernement essayait de s'assurer que le CSC soit déployé de manière "responsable et stratégique" à long terme.

"Cela permettra de répondre à la demande croissante de l'industrie et contribuera à réduire considérablement les émissions", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le gouvernement ouvre également une demande de propositions pour d'autres carrefours de stockage du carbone dans la province.

L'Alberta espère que les centres AIH seront les premiers d'une série à travers la province, y compris un centre desservant les sables bitumineux, après avoir reçu l'année dernière près de 50 manifestations d'intérêt de la part d'entreprises désireuses de louer des espaces interstitiels pour stocker le carbone.

(1 $ = 1,2480 dollars canadiens)