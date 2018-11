Enbridge: hausse de 48% du bénéfice net trimestriel

Montréal (awp/afp) - L'opérateur d'oléoducs canadien Enbridge a annoncé vendredi un bénéfice net de 933 millions de dollars canadiens au troisième trimestre , en hausse de 48% sur un an, porté par la hausse des volumes d'hydrocarbures acheminés aux États-Unis.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté est ressorti à 55 cents par action, 4 cents de plus que le consensus de la moyenne des analystes.

Au cours du trimestre, Enbridge a acheminé 2,58 millions de barils par jour (bpj) vers les États-Unis, via son réseau Mainline, contre 2,49 millions de bpj un an plus tôt.

Cela s'est traduit par une hausse de 65% des bénéfices sur cet oléoduc reliant les champs pétroliers de l'Ouest canadien aux raffineries des États-Unis.

Enbridge a indiqué avoir reçu au cours du trimestre quelque six milliards de dollars canadiens provenant de la vente d'actifs non essentiels.

Le groupe canadien avait besoin de liquidités pour financer le rachat, pour quelque 40 milliards de dollars canadiens, de son ex-rival américain Spectra Energy dont il avait fait l'acquisition en 2016 mais dont il avait racheté les derniers titres en circulation cet été.

A la Bourse de Toronto, le titre d'Enbridge perdait 1,16% à 41,05 dollars à la mi-séance.

afp/rp