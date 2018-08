Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Encore+, fonds immobilier cogéré avec succès par LaSalle IM) et Aviva Investors, a acquis un portefeuille de trois actifs en pleine propriété à Madrid dans le cadre d’une opération de sale and lease back. Ces actifs sont occupés par la chaîne de distribution Makro, filiale du groupe allemand Metro, en vertu d’un bail de 15 ans ferme (incluant une clause environnementale). Ce portefeuille comprend des entrepôts de vente en gros et du bureau. Ces trois unités sont situées dans des zones urbaines denses : Paseo Imperial, Barajas et Alcobendas.Paseo Imperial, construit en 2012, offre 3 000 mètres carrés d'entrepôt de vente en gros (ouvert 24h/24 et 6j/7), ainsi que 5 000 mètres carrés de bureaux répartis sur six étages, occupés par le siège social de Makro. Ce bien est situé au sud du QCA de Madrid, à proximité du projet Mahou-Calderón (ancienne brasserie Mahaou et ancien stade de l'Atletico de Madrid), ambitieux projet de réaménagement qui offrira près de 120 000 mètres carrés de nouveaux logements.Barajas est le premier entrepôt de vente en gros de Makro en Espagne (ouverture en 1972) et le plus performant, il a été complètement reconstruit en 2015, suite à un réaménagement partiel du site. Il offre près de 13 000 mètres carrés d'entrepôt de vente en gros. Ce quartier abrite l'un des principaux centres commerciaux de la ville, Madrid Plenilunio, des grandes surfaces spécialisées et un nouveau parc d'activités.Alcobendas, offre près de 13 000 mètres carrés d'entrepôt de vente en gros et a été rénové récemment. Il est situé au nord de la ville dans la "Silicon Valley" de Madrid, qui réunit 15 000 entreprises et bénéficie d'un accès privilégié au réseau routier et aux transports publics (metro).