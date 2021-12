Encore une défaite pour Monaco qui chute à la 15e place

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Monaco en Euroligue. Après un début de campagne européenne canon, la Roca Team peine à trouver son second souffle et s'est inclinée sur le parquet de l'Alba Berlin (92-84) à l'occasion de la dernière journée de la phase aller. Le club du Rocher, porté par Mike James (25 points, 8 passes) et Donatas Motiejunas (23 points) a longtemps tenu tête à son adversaire du soir avant de craquer dans le final. Les Monégasques n'ont gagné qu'un seul de leurs huit derniers matchs d'Euroligue et chutent à la 15e place du classement, loin du top 8 espéré en début de saison.