Encours records pour les fonds monétaires-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche transmises vendredi) PARIS, 15 juillet (Reuters) - Les fonds monétaires ont engrangé 226 milliards de dollars (200,7 milliards d'euros) de souscriptions nettes depuis le début de l'année, portant leurs encours à un montant record de 4.400 milliards de dollars, selon une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research, qui illustre l'attentisme des investisseurs. En dépit des nouveaux pics enregistrés à Wall Street avec les espoirs d'un assouplissement par la Réserve fédérale de sa politique monétaire et d'une détente dans le conflit commercial entre Washington et Pékin, les flux de souscriptions sur les fonds dédiés aux actions restent faibles. Ils n'ont atteint que 600 millions de dollars sur la semaine au 10 juillet et la décollecte atteint encore près de 150 milliards de dollars depuis le début de l'année. Les fonds en actions américaines ont bénéficié d'entrées nettes limitées à 1,7 milliard de dollars. Les rachats nets se sont poursuivis sur les fonds en actions européennes à hauteur de 2,9 milliards de dollars sur la semaine. Les fonds en actions japonaises ont subi une première semaine de décollecte en sept semaines avec 500 millions de dollars de rachats. Les fonds en actions émergentes ont enregistré une douzième semaine consécutive de sorties nettes à hauteur de 1,6 milliard de dollars sur la période sous revue. En revanche, l'engouement pour l'obligataire ne s'est pas démenti avec une vingt-septième semaine consécutive d'entrées nettes (+9,6 milliards de dollars). Bénéficiant du réveil du métal jaune, repassé au-dessus du seuil de 1.400 dollars l'once pour la première fois depuis fin août 2013, les fonds en métaux précieux, principalement l'or, ont connu une sixième semaine consécutive de souscriptions nettes pour 300 millions de dollars. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 10 2019 juillet Actions +0,6 -149,94 Obligataires +9,6 +241,97 Monétaires nd +225,71 Matières premières nd +2,85 (Marc Joanny, édité par Wilfrid Exbrayat)