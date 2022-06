Endommagé, le Britannique Boris Johnson gagne de justesse le vote de confiance du parti.

Johnson, qui a remporté une large victoire électorale en 2019, a été soumis à une pression croissante après que lui et son personnel aient organisé des fêtes alcoolisées dans son bureau et sa résidence de Downing Bourse alors que la Grande-Bretagne était en lockdown pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le vote a été un coup dur pour Johnson, avec 41% de ses législateurs votant contre son leadership après des mois de scandales et de gaffes qui ont soulevé des questions sur son autorité à gouverner la Grande-Bretagne et fait chuter sa cote auprès du public.

Mais Johnson, un maître des retours politiques, a plutôt décrit le vote comme un "résultat décisif" signifiant que "en tant que gouvernement, nous pouvons aller de l'avant et nous concentrer sur les choses qui, je pense, comptent vraiment pour les gens".

"Nous pouvons nous concentrer sur ce que nous faisons pour aider les gens à faire face au coût de la vie, sur ce que nous faisons pour résorber les arriérés de COVID, sur ce que nous faisons pour rendre les rues et les communautés plus sûres en mettant plus de policiers à disposition", a déclaré Johnson, qui depuis des semaines tente de détourner la conversation nationale du "partygate".

C'est un changement de fortune pour Johnson et cela souligne la profondeur de la colère contre lui. Il a été accueilli par un chœur de huées et de huées, et quelques acclamations en sourdine, lors des événements organisés pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elizabeth ces derniers jours.

Plusieurs législateurs ont déclaré que le vote, qui a vu 211 législateurs voter en faveur de Johnson contre 148, était pire que prévu pour un premier ministre, autrefois apparemment inattaquable après avoir remporté la plus grande majorité des conservateurs en plus de trois décennies.

"Boris Johnson sera soulagé par ce vote. Mais il comprendra également que la prochaine priorité est de reconstruire la cohésion du parti", a déclaré à Reuters David Jones, un ancien ministre. "Je suis sûr qu'il sera à la hauteur du défi".

D'autres étaient moins optimistes, un législateur conservateur déclarant sous couvert d'anonymat : "C'est clairement bien pire que ce à quoi la plupart des gens s'attendaient. Mais il est trop tôt pour dire ce qui va se passer maintenant."

Roger Gale, un critique de longue date de Johnson, a exhorté le premier ministre "à retourner à Downing Bourse ce soir et à réfléchir très attentivement à la suite des événements".

UN SURSIS DE 12 MOIS

En remportant le vote de confiance, Johnson s'est assuré un sursis de 12 mois pendant lesquels les législateurs ne peuvent pas apporter un autre défi. Mais sa prédécesseure Theresa May a obtenu un meilleur score lors de son vote de confiance de 2018, pour ensuite démissionner six mois plus tard.

Des dizaines de législateurs conservateurs se sont inquiétés de savoir si Johnson, 57 ans, avait perdu son autorité pour gouverner la Grande-Bretagne, qui est confrontée à un risque de récession, à une hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires et à un chaos des déplacements dû à la grève dans la capitale Londres.

Mais son cabinet s'est rallié à lui et a souligné ce qu'ils ont dit être les succès du gouvernement : un déploiement rapide des vaccinations COVID-19 et la réponse de la Grande-Bretagne à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

(GRAPHIQUE-Johnson vs May : comparaison des votes de confiance :

Il aurait fallu qu'une majorité des législateurs conservateurs - au moins 180 - votent contre Johnson pour qu'il soit destitué.

Plus tôt, un porte-parole du bureau de Johnson à Downing Bourse a déclaré que le vote "permettrait au gouvernement de tirer un trait et d'aller de l'avant" et que le Premier ministre se réjouissait de l'occasion qui lui était donnée de présenter ses arguments aux législateurs.

Johnson, ancien maire de Londres, a accédé au pouvoir à Westminster en tant que visage de la campagne du Brexit lors du référendum de 2016, et a remporté l'élection de 2019 avec le slogan "get Brexit done".

Jacob Rees-Mogg, ministre des opportunités du Brexit, a déclaré à Sky News que l'achèvement du départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait "significativement en danger sans son dynamisme et son énergie".

Johnson s'est battu avec Bruxelles au sujet de l'Irlande du Nord, soulevant la perspective de nouvelles barrières pour le commerce britannique et alarmant les dirigeants d'Irlande, d'Europe et des États-Unis quant aux risques pour l'accord de paix de 1998 dans la province.

Mais ce sont les mois d'histoires sur ce qui s'est passé à Downing Bourse, y compris des bagarres et des vomissements provoqués par l'alcool, alors que de nombreuses personnes ont été empêchées de dire au revoir à leurs proches lors de funérailles, qui ont fait les vrais dégâts.

Le mouvement a conduit des législateurs de différentes ailes du parti à révéler qu'ils s'étaient retournés contre leur leader. Un ancien allié a accusé le premier ministre d'insulter à la fois l'électorat et le parti en restant au pouvoir.

"Vous avez présidé à une culture de violation désinvolte de la loi au 10 Downing Bourse en ce qui concerne le COVID", a déclaré Jesse Norman, un ancien ministre junior, avant le vote.

Le chef de la lutte contre la corruption de Johnson, John Penrose, a également démissionné.