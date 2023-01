Endress+Hauser inaugure un nouveau centre de service à Mexico

Zurich (awp) - Le spécialiste des techniques de mesure et d'automatisation Endress+Hauser a inauguré à Naucalpan, dans l'agglomération de Mexico, un nouveau centre de distribution et de service d'une surface de 4100 mètres carrés, abritant notamment un centre de formation et un laboratoire de calibrage complet.

Le nouveau site permettra notamment à la clientèle "de s'exercer concrètement à l'utilisation de nombreux appareils de mesure et de simuler des conditions similaires à leurs propres environnements d'exploitation". indique le groupe bâlois lundi dans un communiqué. Le montant d'investissement avoisine les 10 millions d'euros (presque autant en francs suisses).

