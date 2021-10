Zurich (awp) - Le spécialiste des techniques de mesure et d'automation Endress+Hauser a inauguré un nouveau site de production et des bureaux à Maulburg, au sud-ouest de l'Allemagne. Le groupe de Reinach a investi 46 millions d'euros, a-t-il annoncé vendredi. Le nouveau site s'étend sur 17'000 m2 et avait été mis en service début 2020.

tp/cf/al