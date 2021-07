Endress+Hauser lance une coentreprise dans la sécurité alimentaire

Zurich (awp) - Le concepteur bâlois d'outils de mesures Endress+Hauser a créé une coentreprise avec l'institut Hahn-Schickard pour développer des équipements et des méthodes d'analyses moléculaires rapides. Les termes financiers de la coopération ne sont pas dévoilés.

L'objectif de la coentreprise est "d'accroître la sécurité dans la production alimentaire et d'autres applications", indique jeudi le groupe établi à Reinach. Il est question de détecter des contaminations virales ou bactériennes dans l'eau et d'autres boissons ou de repérer des modifications génétiques dans de la nourriture.

Dénommée Endress+Hauser BioSense, la structure est basée à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne. Elle a pour but "de transférer cette technologie du champ des diagnostics médicaux vers les applications d'automation des processus industriels et des laboratoires". Elle s'installera l'an prochain dans le centre d'innovation de l'Université de Fribourg, actuellement en construction.

La coentreprise est détenue à 75% par Endress+Hauser et à 25% par Hahn-Schickard, une association à but non lucratif menant des recherches dans le domaine de l'ingénierie des microsystèmes. Nicholas Krohn dirigera l'entreprise aux côtés de deux employés de Hahn-Schickard.

