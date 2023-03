Enel : signe pour la vente de ses activités roumaines

Aujourd'hui, Enel a signé un accord avec la société grecque Public Power Corporation (PPC) pour la vente de toutes les participations détenues par le Groupe Enel en Roumanie.



L'accord prévoit que PPC paiera un montant total d'environ 1.260 millions d'euros, équivalent à une valeur d'entreprise d'environ 1.900 millions d'euros. Le prix total est soumis aux ajustements habituels pour ce type de transactions.



' Nous continuons à mettre en oeuvre le plan de cession annoncé lors de la présentation du plan stratégique 2023-2025 d'Enel ', a déclaré Francesco Starace, directeur général du groupe Enel, convaincus ' qu'un acteur international de premier plan tel que PPC poursuivra cette réussite '.



La transaction globale devrait générer un effet positif total sur la dette nette consolidée du Groupe d'environ 1,7 milliard d'euros. En revanche, la transaction ne devrait pas avoir d'impact sur les résultats économiques ordinaires du Groupe.



La finalisation de la vente est attendue pour le troisième trimestre 2023.



La transaction est en ligne avec le plan stratégique actuel du groupe, qui envisage le repositionnement d'Enel sur des pays à plus forte croissance où il a une présence intégrée, à savoir l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, le Brésil, le Chili et la Colombie.



