Enerfin lance sa plateforme de simulation de financement de projets de rénovation énergétique

Enerfin, une société de tiers investissement, spécialisée dans le financement de solutions d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables, présente son simulateur. Cet outil pratique permet de comparer une situation avant travaux à une situation après travaux en prenant en compte des paramètres propres à la consommation de chacun et aux différentes solutions utilisées.

Les travaux d'économie d'énergie concernés sont les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire et le relamping. Cet outil innovant va permettre de calculer le gain d'une rénovation (confort, économie d'énergie) en agrégeant différentes solutions de financement (CEE, crédit d'impôt, tiers investissement, .).

La plateforme sera mise à la disposition des partenaires d'Enerfin en marque blanche afin qu'il puisse l'intégrer à leur offre de service et aider ainsi leurs clients à financer les travaux de rénovation énergétique. Les partenaires auront la possibilité de créer des comptes pour chacun de leurs clients et ainsi avoir un historique personnalisé de toutes les simulations.

Christian Normann chez Enerfin « Grâce à ce simulateur, Enerfin souhaite supprimer les freins liés aux difficultés de financement de la transition énergétique. Ce nouvel outil pratique est un réel plus pour nos partenaires qui pourront dès lors accompagner au mieux leurs clients dans leurs projets en leur proposant des solutions adaptées. »

A propos d'Enerfin

Enerfin est une société de tiers investissement spécialisée dans le financement de solutions d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables. La société est présente sur toute la chaîne de valeur, depuis l'audit préalable jusqu'au financement, en passant par la réalisation et le contrôle des travaux. Enerfin est capable de s'engager sur les économies d'énergies générées et propose des taux de financement à 0 % grâce au certificat d'économie Energétique.La conjugaison de son savoir-faire en matière de financement et de l'expertise de son équipe d'ingénieurs, lui permet d'avoir une position de leader dans le secteur du tiers-investissement.

