Energies renouvelables: il y a encore des opportunités malgré les taux, selon DNB AM

"Le niveau actuel des taux d’intérêt n’est pas un frein pour soutenir le secteur des énergies renouvelables dans sa croissance de long terme", estime Christian Rom, gérant du fonds DNB Fund Renewable Energy chez DNB Asset Management. "Les entreprises innovantes ne manquent pas dans ce domaine et constituent autant d’opportunités pour les investisseurs", souligne-t-il. "Les gouvernements continuent également d’acheter des énergies renouvelables à des prix plus élevés, comme les récentes ventes aux enchères aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne l’ont prouvé", relève le gérant.



Ces pays sont en effet toujours en retard par rapport à leurs objectifs de décarbonation, et la demande "semble donc bien se maintenir malgré des taux d'intérêt plus élevés, d'autant plus que l'électrification s'affirme comme une tendance de très long terme".



DNB perçoit "un risque plutôt faible en ce qui concerne les conditions de refinancement", du fait qu'"une grande partie de l'endettement lié aux projets d'énergie renouvelable est financée grâce à des crédit à taux fixe et à long terme qui sont amortis sur la durée du contrat".



Pour le gérant, les prochaines élections aux Etats-Unis "présentent moins de risques pour le secteur, car les dernières années ont montré un fort soutien des deux camps pour le secteur." En revanche l'impact de la concurrence impulsée par la Chine sur certains secteurs "pourrait constituer un défi plus important".