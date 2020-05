Energies renouvelables : les opportunités sont rares dans les valeurs moyennes 0 27/05/2020 | 12:28 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Dans une note sectorielle, le courtier nantais Portzamparc se penche sur cinq acteurs des énergies renouvelables cotés à Paris. Sur ce secteur porteur qui ressort renforcé par la crise actuelle, l’analyste en charge du dossier constate néanmoins que les valorisations sont redevenues exigeantes. Alors que la production d’énergie dans le monde est attendue en baisse en 2020 (-6% selon l’AIE), la production d’énergie ‘verte’ devrait progresser de 5%, dont +12% pour l’éolien et +16% pour le solaire. Cela tient à la mise en route de nouvelles capacités et à la priorité qui leur est donnée dans la consommation. Cependant, la crise sanitaire affectera de multiples façons les acteurs de l’énergie renouvelable. L’analyste en charge du secteur pointe en particulier des retards (de construction et d’attribution de nouveaux projets) et la baisse du cours spot de l’électricité. Des conséquences ponctuelles minimes par rapport à la forte résilience dans le contexte actuel de ce secteur durablement porteur et même un peu plus porteur avec les plans de relance verte qui devraient voir le jour. Objectif de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) publiés fin avril 2020 par le Ministère de la transition écologique et solidaire (source Portzamparc) Concernant la structure financière des groupes, l’endettement étant une ‘matière première’ de l’industrie, l’analyste considère les risques limités par l’absence de recours sur les sociétés mères, les dettes étant adossées aux projets, isolément. Surtout, les flux de trésorerie que ces projets dégagent restent élevés et sécurisés. Ratios d’endettement des poids lourds du secteur (source Portzamparc) Quant au risque de survalorisation que certains observateurs pointaient au moment de l’émergence de la pandémie, Portzamparc parle plutôt de faible potentiel de revalorisation du secteur dans son ensemble, avec même une recommandation à alléger sur la star du secteur, Neoen (société contrôlée par Jacques Veyrat). A noter la prudence de l’analyste sur le dossier Voltalia, société contrôlée par la famille Mulliez. L’analyste est passé à Conserver contre Acheter compte tenu de l’exposition brésilienne où d’éventuels retards de construction et une dévalorisation du réal pourraient déjouer les prévisions de la direction. Des prévisions de croissance légèrement revues à la baisse par l’analyste Pour conclure, Nicolas Royot, auteur de la note, constate que les points d’entrée sur le secteur sont difficiles à trouver sur ces valeurs vertes (les cours de 5 valeurs sur 6 sont en hausse sur 2020) mais recommande néanmoins à l’achat les sociétés Albioma (énergie biomasse et solaire), Mcphy (production et stockage d’hydrogène) et Méthanor (investissement en minoritaire dans des projets d’énergie renouvelable). Recommandations de l’analyste de Portzamparc au 26 mai 2020. NB : L’auteur de cet article est actionnaire d’Albioma à titre personnel.

Raphaël Girault © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue