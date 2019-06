Enerlis et Tecsol lancent le Guichet Unique du Solaire

Enerlis,société de services en efficacité énergétique et environnementale, innove avec le bureau d'études Tecsol pour donner un nouveau visage à l'autoconsommation solaire pour les grands consommateurs d'énergie que sont les collectivités, les bailleurs sociaux, les industries et les entreprises.

C'est dans ce contexte que les deux partenaires ont créé une offre unique qui prend en compte la notion d'engagement de résultats. Concrètement, au niveau opérationnel, Tecsol sera en charge de définir et de concevoir les installations et Enerlis de les installer et de les exploiter. Ensuite, fort de leur savoir-faire respectif et de leurs outils, Enerlis et Tecsol s'assureront que la performance recherchée est bien délivrée.

A la suite de ce partenariat stratégique entre deux grands acteurs du marché des Energies Renouvelables, Enerlis et Tecsol souhaitent promouvoir l'efficacité de l'énergie solaire. En effet, de nombreux projets menés ces dernières années par des sociétés non expertes ont contribué à créer une certaine déception de l'opinion publique. Désormais cela ne sera plus possible au regard des solides garanties prises par Enerlis et Tecsol qui se positionnent solidairement vis-à-vis du client avec un engagement de résultat et un objectif convenu préalablement.

Thierry Martin, Président d'Enerlis précise « A travers cette nouvelle annonce, nous participons à changer la donne sur le marché de l'énergie solaire. En finançant en amont les installations et en positionnant l'engagement de résultats dans notre offre commune, nous inversons la courbe de risque et donnons à nos clients l'assurance de pouvoir bénéficier d'installations performantes et conformes à notre recommandation initiale. »

André Joffre, Fondateur de Tecsol « En tant que bureau d'études, nous sommes très attachés à la qualité des prestations mises en oeuvre par nos partenaires. Enerlis a su démontrer sa grande rigueur et son expertise. Notre accord va permettre de lancer des projets rapidement générateurs d'économies d'énergie et répondre aux enjeux de l'autoconsommation solaire. »

Fort de cette annonce, Enerlis compte donc occuper à court terme une place significative à l'échelle nationale en accompagnant les grands consommateurs d'énergie dans leurs projets solaires.