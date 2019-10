Enertime : Conférence Enertime

Gilles David avait réuni autour de lui des ingénieurs-conseils, des entreprises et des journalistes pour discuter de la récupération de l'énergie industrielle fatale et de la création d'une société ESCO.

La hausse de l'électricité sur le marché spot européen et la forte augmentation de la valeur des CEE (Certificat d'Economie d'énergie) combinées à la ratification de la loi PACTE va permettre de rentabiliser l'installation de systèmes de valorisation de chaleur fatale dans les usines en France.

Dans ce cadre Enertime apporte une offre technologique unique construite autour de modules ORC à haute température et à haut rendement complétée par des pompes à chaleur et turbines de détente de gaz.

L'idée étant de travailler avec une société ESCO pour développer, financer et exploiter des projets construits autour des ORC Enertime. Permettant le déploiement massif de ces technologies, en France d'abord, à l'échelle mondiale ensuite.