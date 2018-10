Enfants-soldats: Washington sanctionne des sociétés iraniennes

WASHINGTON, 16 octobre (Reuters) - Le département américain du Trésor a imposé mardi des sanctions à un réseau financier accusé de soutenir une force paramilitaire iranienne recrutant des enfants-soldats.

Dans un communiqué, le Trésor précise que cette force paramilitaire, présentée sous le nom de Bonyad Taavon Basij, ou Fondation coopérative des bassidji, recrute et forme des enfants-soldats pour le compte des Pasdaran, le corps des gardiens de la Révolution islamique (ICRG).

"Ce vaste réseau fournit des infrastructures financiers aux initiatives menées par les Bassidji pour recruter, former et endoctriner des enfants-soldats qui sont ensuite contraints de combattre sous le commandement de l'ICRG", affirme le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

Le communiqué du Trésor précise que des enfants, parfois âgés d'à peine douze ans, sont ainsi incorporés dans les rangs de la force Al Qods, unité d'élite des Pasdaran, et envoyés en Syrie où l'Iran soutient le régime de Bachar al Assad.

Des actifs dans les secteurs des mines, de l'industrie, de la banque et de l'automobile sont concernés par ces sanctions.

Sont ainsi visées les banques Mellat et Mehr Eqtesad, la société d'investissement Mehr Eqtesad Iranian Investment et cinq autre firmes d'investissement ainsi que l'Iran Tractor Manufacturing, premier fabricant de tracteur au Moyen-Orient, et un groupe sidérurgique d'Ispahan, Mobarakeh Steel, le numéro un du secteur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, précise le Trésor.

Ces mesures ciblées interviennent à deux semaines du rétablissement d'une deuxième vague de sanctions globales contre l'Iran, notamment son secteur pétrolier, en conséquence du retrait des Etats-Unis de l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire iranien décidé par Donald Trump au printemps dernier.

Elles soulignent au passage que "le régime iranien n'est pas un gouvernement normal", a déclaré un haut responsable de l'administration américaine. "Les gouvernements normaux n'ont pas de branches révolutionnaires qui soutiennent la révolution et sèment le chaos chez leurs voisins, ils ne recrutent pas, n'endoctrinent pas et ne se servent pas d'enfants-soldats", a-t-il ajouté. (Lesley Wroughton et David Alexander Henri-Pierre André pour le service français)