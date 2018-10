Bourse de Paris : Enfin des signaux boursiers positifs ?

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Comme c'est vendredi, que l'été joue les prolongations et qu'il faut prendre un peu de hauteur sur les événements des deux derniers jours, ce point de marché sera résolument positif. Au Royaume-Uni, Theresa May aurait hier soir réuni ses ministres pour leur dire qu'un accord est imminent sur le Brexit, selon le très sérieux 'Financial Times'. Le commerce chinois avec les Etats-Unis atteint des records en septembre. Ankara et Washington se seraient accordés pour une libération, dès aujourd'hui, du Pasteur Brunson. Donald Trump et Xi Jinping devraient se rencontrer en marge du sommet du G20 de Buenos Aires fin novembre. Le Trésor américain estime que la Chine ne manipule pas sa devise. Les places asiatiques sont dans le vert ce matin. Les "Futures" américains sont en vive hausse autour de 9h00, entraînant dans leur sillage les indicateurs européens. Le CAC40 a ouvert en hausse de 1% à 5 157 points. Grâce à la méthode Coué, la vie boursière est plus belle.Pour clôturer la semaine, trois banques américaines, et non des moindres, vont publier leurs trimestriels à la mi-journée : JP Morgan Wells Fargo et Citigroup La lecture finale de l'inflation allemande de septembre (8h00, consensus +0,4%) et la production industrielle européenne (11h00, consensus +0,4%) précèderont les prix à l'importation américains (14h30, consensus +0,3%) et la première estimation de l'indice de confiance de l'Université du Michigan (16h00, consensus 100,4). Ce matin, la Chine a annoncé un excédent record avec les Etats-Unis, après une flambée plus forte que prévu de son export.La monnaie unique est remontée à 1,16 USD hier soir, et maintient un léger gain de 0,1% ce matin. L'or, qui a connu hier une belle flambée face à l'aversion au risque, se stabilise à 1 220 USD. Après de lourds dégagements, le baril se reprend légèrement ce matin, à 71,31 USD pour le WTI et 80,71 USD pour le Brent.