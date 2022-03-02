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Engie se dit exposé à un risque de crédit pour un montant maximal de 987 mlns avec Nord Stream 2

02/03/2022 | 19:11
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2 mars (Reuters) - ENGIE:

* CONCERNANT LE PROJET NORD STREAM 2, ENGIE EN TANT QUE PRÊTEUR EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE CRÉDIT POUR UN MONTANT MAXIMAL DE 987 MILLIONS DEUROS QUI POURRAIT SE MATÉRIALISER NOTAMMENT EN CAS DE DÉPÔT DE BILAN

* RAPPELLE QUE LE GROUPE NA PAS DACTIVITÉ INDUSTRIELLE EN RUSSIE ET NE DÉVELOPPE PAS DE PROJETS DINVESTISSEMENTS SUR CE TERRITOIRE

* EN 2021, LA PART DES APPROVISIONNEMENTS DU GROUPE RÉSULTANT DE CONTRATS DE LONG TERME AVEC GAZPROM ÉTAIT DE LORDRE DE 20% DE SES VENTES ET CONSOMMATIONS MONDIALES DE GAZ

* SI DES SANCTIONS EUROPÉENNES AYANT UN IMPACT SUR LA POURSUITE DES APPROVISIONNEMENTS RUSSES  QUI REPÉSENTENT 40% DES APPROVIONNEMENTS EUROPÉENS TOUS OPÉRATEURS CONFONDUS - DEVAIENT ÊTRE PRISES, ENGIE SY CONFORMERAIT EN TOUT POINT

* ENGIE DISPOSE DUN PORTEFEUILLE DE CONTRATS DE LONG TERME AVEC LA NORVÈGE, LES PAYSBAS, LA RUSSIE, LALGÉRIE ET LES ETATS-UNIS, QUI INCLUENT UNE PART DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ

* LE GROUPE UTILISE TOUTES LES OPPORTUNITÉS POSSIBLES POUR CONTINUER À SÉCURISER SON APPROVISIONNEMENT Texte original sur Eikon [ID: nNDL3sXdZm] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Varia.DernierVar. 1janv
ENGIE -2.49%12.078 Cours en temps réel.-4.83%
PJSC GAZPROM NEFT 14.41%400.45 Cours en différé.-26.50%
S&P GSCI NATURAL GAS INDEX 3.72%222.1182 Cours en différé.22.60%
US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) -7.03%101 Cours en différé.39.13%
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