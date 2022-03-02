Engie se dit exposé à un risque de crédit pour un montant maximal de 987 mlns avec Nord Stream 2

2 mars (Reuters) - ENGIE:
* CONCERNANT LE PROJET NORD STREAM 2, ENGIE EN TANT QUE
PRÊTEUR
EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE CRÉDIT POUR UN MONTANT MAXIMAL DE 987
MILLIONS DEUROS QUI POURRAIT SE MATÉRIALISER NOTAMMENT EN CAS
DE DÉPÔT DE BILAN
* RAPPELLE QUE LE GROUPE NA PAS DACTIVITÉ INDUSTRIELLE EN
RUSSIE
ET NE DÉVELOPPE PAS DE PROJETS DINVESTISSEMENTS SUR CE
TERRITOIRE
* EN 2021, LA PART DES APPROVISIONNEMENTS DU GROUPE
RÉSULTANT DE
CONTRATS DE LONG TERME AVEC GAZPROM ÉTAIT DE LORDRE DE 20% DE
SES VENTES ET CONSOMMATIONS MONDIALES DE GAZ
* SI DES SANCTIONS EUROPÉENNES AYANT UN IMPACT SUR LA
POURSUITE
DES APPROVISIONNEMENTS RUSSES QUI REPÉSENTENT 40% DES
APPROVIONNEMENTS EUROPÉENS TOUS OPÉRATEURS CONFONDUS - DEVAIENT
ÊTRE PRISES, ENGIE SY CONFORMERAIT EN TOUT POINT
* ENGIE DISPOSE DUN PORTEFEUILLE DE CONTRATS DE LONG TERME
AVEC
LA NORVÈGE, LES PAYSBAS, LA RUSSIE, LALGÉRIE ET LES ETATS-UNIS,
QUI INCLUENT UNE PART DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
* LE GROUPE UTILISE TOUTES LES OPPORTUNITÉS POSSIBLES POUR
CONTINUER À SÉCURISER SON APPROVISIONNEMENT
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(Gdansk Newsroom)