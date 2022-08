Eni achète une installation flottante de liquéfaction pour produire du GNL en République du Congo

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, des ministres italiens et le PDG d'Eni se sont rendus en Afrique pour signer des contrats visant à garantir un approvisionnement supplémentaire en gaz.

Le développement de la capacité GNL fait partie de la stratégie visant à réduire la dépendance à l'égard de Moscou, qui a fourni l'année dernière quelque 40 % des importations totales de gaz du pays.

Construite en 2017, l'installation flottante de liquéfaction Tango LNG commencera son activité au Congo au second semestre 2023 et fera partie des opérations d'Eni du projet de développement du gaz naturel dans le bloc Marine XII.

La production de GNL à partir de Marine XII devrait commencer en 2023, et lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, elle fournira des volumes de plus de 4,5 milliards de mètres cubes par an, a déclaré Eni dans un communiqué.

Le groupe italien a déclaré avoir acquis Export LNG, qui possède Tango FLNG, auprès de l'armateur belge Exmar.